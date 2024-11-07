Aç Karnına Sakın Tüketmeyin: Zehir Etkisi Yapıyor, Kan Şekerini Anında Fırlatıyor!

KAHVE

Sabah uyandığınızda kahve içme isteği doğalsa da, aç karnına kahve içmek sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Kahvenin içerdiği kafein, midedeki gastrin hormonunu tetikleyerek şişkinlik, mide bulantısı ve reflüye neden olabilir. Kahvenin etkilerini hafifletmek için bir avuç fındık, sert haşlanmış yumurta veya kahvenize ekleyeceğiniz bir kaşık hindistan cevizi sütü gibi küçük bir atıştırmalıkla tüketmeniz önerilir. Bu, mideye koruyucu bir katman sağlarken kahveyi daha tolere edilebilir hale getirir.