Aç Karnına Her Gün Limonlu Su İçerseniz Ne Olur? Bu Kadarını Kimse Bilmiyordu
Limon, C vitamini açısından zengin bir kaynak olarak dikkat çeker ve günlük tüketimi vücuda enerji sağlayarak metabolizmanın hızlanmasına destek olur. Peki her gün limonlu su içtiğinizde vücudunuzda neler değişir? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Limon, C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini destekleyerek cilt ve saç sağlığına katkıda bulunur. Portakal, mandalina gibi turunçgiller arasında sayılmasa da, yarattığı olumlu etkiler onu benzersiz kılar. Peki, her sabah limonlu su içerseniz vücudunuzda neler olur?
Limonlu su, taze sıkılmış limonun antioksidan özelliklerini suyla birleştirir ve C vitamini gereksiniminin yaklaşık %21'ini karşılar. Demir emilimine yardımcı olarak kansızlık sorununu hafifletebilir. Flavonoid içeriği sayesinde hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlar.
Her sabah limonlu su tüketmek, sindirimi destekleyip kolajen üretimini teşvik ederek cildin canlı kalmasına katkı sunar. Aynı zamanda kabızlık gibi sindirim sorunlarını çözer, böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur, kan basıncını dengeler ve kalp sağlığını destekler.
GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Düzenli C vitamini alımı bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Limonlu suyun günlük tüketimi, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır, yaraların iyileşmesine ve demir emiliminin artmasına katkıda bulunur.
AÇ KARNA LİMONLU SU İÇMENİN ETKİSİ NEDİR?
Kilo vermek veya bağışıklık desteği isteyenler sabahları aç karnına limonlu su içerek güne başlar. Limonlu su, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler, vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır ve şişkinliği önler. Sindirim sistemi üzerinde düzenleyici etkisiyle kabızlığı hafifletebilir ve bağırsak hareketlerini düzenler.
Limonlu su, zayıflamak için tek başına yeterli olmamakla birlikte dengeli bir diyetin parçası olarak kullanıldığında kilo verme sürecine katkı sağlar. Aynı zamanda vücutta iltihaplanmayı önleyebilir, karaciğer sağlığını korur ve diş eti sorunlarını hafifletebilir. Günün ilk saatlerinde limonlu su içmek enerjik ve canlı hissetmenize de yardımcı olur.
AÇ KARNINA LİMONLU SU ZAYIFLATIR MI?
Aç karnına içilen limonlu su, yavaşlamış metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına katkıda bulunur. Kahvaltıdan 30 dakika önce limonlu su tüketmek, ödem ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve şişkinlik hissini azaltır.
LİMONLU SUYUN DETAYLI TARİFİ
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz limonlu su karışımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:
-15-16 dal maydanoz
-1 adet limon
-1 bardak su
Limon suyuna maydanoz sapları ekleyin ve karışımı blenderdan geçirin. Ortaya çıkan yeşil karışımı kahvaltıdan 10-15 dakika önce tüketin. Bu karışımı 15 gün boyunca düzenli olarak uygulayıp ardından 3-4 gün ara vererek bir 15 gün daha tekrarlayabilirsiniz.