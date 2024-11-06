Aç Karnına Her Gün Limonlu Su İçerseniz Ne Olur? Bu Kadarını Kimse Bilmiyordu

Limon, C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini destekleyerek cilt ve saç sağlığına katkıda bulunur. Portakal, mandalina gibi turunçgiller arasında sayılmasa da, yarattığı olumlu etkiler onu benzersiz kılar. Peki, her sabah limonlu su içerseniz vücudunuzda neler olur?

Limonlu su, taze sıkılmış limonun antioksidan özelliklerini suyla birleştirir ve C vitamini gereksiniminin yaklaşık %21'ini karşılar. Demir emilimine yardımcı olarak kansızlık sorununu hafifletebilir. Flavonoid içeriği sayesinde hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlar.

Her sabah limonlu su tüketmek, sindirimi destekleyip kolajen üretimini teşvik ederek cildin canlı kalmasına katkı sunar. Aynı zamanda kabızlık gibi sindirim sorunlarını çözer, böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur, kan basıncını dengeler ve kalp sağlığını destekler.