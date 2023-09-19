Abartı ve aşırı lüks seven 3 burç insanı. Her şeyi abartmaya bayılıyorlar...

Burçlar, insanların hayatlarına yön veren ve kişiliklerini belirleyen önemli bir faktördür. Her burcun kendine özgü özellikleri vardır ve bu özellikler, insanların davranışlarına yansır. Bu yazımızda, Aslan, Koç ve Akrep burçlarının abartıya olan düşkünlükleri hakkında konuşacağız.

ASLAN

Aslan burcu, gösterişe düşkün bir burçtur. Aslan kadınları alımlı, Aslan erkekleri ise karizmatiktir. Hediyeden tutun da stile kadar birçok alanda abartıyı severler. Aslan burcundan olanların eline malzeme sakın vermeyin. Eğer verdiğiniz malzeme büyükse vay halinize. O dedikoduyu büyütür de büyütürler. Bu yüzden aslanla sır paylaşırken dikkatli olun. Biri iki diye başkalarına anlatırlarsa sakın şaşırmayın. İyi zamanlarında etkileyici, güler yüzlü, başkalarına yardım etmeyi seven ve bunu kendine görev sayan Aslan'lar sevimli ve iyimser kişilerdir. Ona karşı hatalı davransanız bile, size olgun bir şekilde tepki verir. Fakat; Sabrı taştıktan sonra, dürüst ve mert, gerektiğinde sert bir şekilde tavır gösterir.

KOÇ

Koç burcu ise güçlü ve gösterişli bir burçtur. Koçların karakterindeki güç ve gösteriş ya giyimlerine yansır ya da konuşma tarzlarına. Bir Koç mutlaka karşısındakinin hafızasında yer edinir. Koç burcundan olanlar özellikle abartma konusunda ustadır. Koç burcu Zodyak'ın ilk burcu ve en sabırsız burcu olarak bilinir. Koç burcunda doğan insanlar, kararlı davranışlarıyla başladıkları işi bitirmeyi severler. Yönetme yeteneğinin yanı sıra güçlü bir iradeye ve fiziksel güce sahiptirler. İnsanlara kendilerini kanıtlamayı severler.

AKREP

Gizemiyle meşhur Akrep burcu, kendini saklamaktan vazgeçtiğinde abartılı görünebilir. Bazen manevi değeri olan kolyeyi binlerce lira değerindeki pırlantaya tercih edebilir. Bazen de hiç olmayacak şeye gidip olağanüstü para harcayabilir. Akrebin abartısına ölçü biçmek kolay değildir. Gösterişi çok seven akrep burcu gerçekten de bazen çileden çıkarabiliyor. Pahalı ürün meraklısı olan akrepler bir çok kez eşlerini maddi açıdan zora sokan kişilerdir.

Burçların abartıya olan düşkünlükleri, insanların hayatlarında önemli bir rol oynar. Ancak, bu özellikler insanların hayatlarına zarar verebileceği için dikkatli olunması gerekmektedir. Eğer bir Aslan, Koç veya Akrep burcu ile iletişim halindeyseniz, abartılı davranışlarına karşı hazırlıklı olun ve sınırlarınızı belirleyin. Dürüst, ağzı sıkı ve açık fikirlidirler. Akrep burcu insanları, sevimli ve cömert olmasının yanında tutku doludur. Akrep burcu, hem en iyi hem de en kötü burç olarak tanımlanabilen özel bir burçtur. Duygu kontrolünü yitirmeyen Akrepler enerjilerini iyi yönlerde kullanabilir.