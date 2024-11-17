9 Bin Kişi Üzerinde Yapılan Araştırma Sonuçlandı: Yumurtanın Bu Faydalarını Kimse Bilmiyordu

YUMURTANIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELER?

1. Yüksek Protein İçeriği

Yumurta, vücut için gerekli temel amino asitleri sağlayan yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır. Bir adet yumurta, ortalama 6-7 gram protein içerir. Bu protein, kas gelişimi, hücre onarımı ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için kritik öneme sahiptir.

2. Vitamin ve Mineral Zengini

Yumurtalar, A, D ve B12 vitaminleri ile riboflavin (B2) ve folik asit gibi birçok önemli vitamini içerir. Ayrıca, demir, çinko, selenyum ve fosfor gibi hayati mineraller bakımından da zengindir. Bu besin maddeleri, kemik sağlığı, enerji üretimi ve bağışıklık sistemi için faydalıdır.