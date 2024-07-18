81 İlde Elektrik Aboneliğinde Yeni Dönem. Herkes İçin Zorunlu Olacak
Ev ve iş yerleri için elektrik abonelikleri sisteminde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Yeni uygulamanın 81 ilde geçerli olacağı öğrenildi.
Yeni gelişmelerle birlikte, ev ve iş yerlerindeki elektrik abonelikleri sisteminde önemli değişiklikler yapıldı. Artık 81 ilde geçerli olacak olan yeni uygulama ile birlikte, elektrik sistemlerinde kapsamlı bir dönüşüm başlatıldı. Bu dönüşümün en dikkat çekici özelliği ise akıllı sayaç sisteminin son halinin tanıtılması oldu.
kıllı sayaç sistemi sayesinde tüketim verilerinin daha doğru ve anlık olarak takip edilmesi mümkün olacak.
81 ilde, milyonlarca aboneyi ilgilendiren önemli bir değişiklik devreye sokuldu. Artık tüm elektrik aboneleri için akıllı sayaç kullanımı zorunlu hale getirildi.
2025 YILI İTİBARIYLA ZORUNLU OLACAK
2025 yılının başlarında, yıllık üretim hacmi belirli bir seviyenin üzerinde olan aboneler için yeni bir dönem başlıyor.
Akıllı sayaç sistemine geçiş zorunlu hale geliyor. Bu yenilik, kullanıcıların enerji tüketimlerini cep telefonlarından kolayca izlemelerini sağlayacak.
MOBİL KONTROL YAPILABİLECEK
Yeni sistemle birlikte, milyonlarca dolarlık bir güncelleme süreci başlatılacak ve mevcut elektrik sayaçları aşamalı olarak devreden çıkarılacak.
Belirtilen tarihten itibaren haneler, elektrik kayıt işlemlerini cep telefonları aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
YIL BAŞINA KADAR YAYIMLANMASI BEKLENİYOR
Türkiye'de ulusal akıllı ölçüm sistemi kullanılmakta olup, 2025'in başlarından itibaren belirli bir enerji tüketim seviyesinin üzerindeki ev ve işyerleri için akıllı sayaç kullanımı zorunlu hale gelecek.
Bu yeni sistem, kullanıcıların kapalı mekanlarda bile cep telefonlarıyla elektrik yönetimi yapmalarına olanak tanıyacak.
Elektrikli araçların kurulumu ve bakımı da elektrik dağıtım lisansı olan kuruluşların sorumluluğunda olacak. TEDAŞ, iletişim yazılımının ana özelliklerini 1 Ocak 2025'e kadar yayımlamayı planlıyor.