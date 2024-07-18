81 İlde Elektrik Aboneliğinde Yeni Dönem. Herkes İçin Zorunlu Olacak

YIL BAŞINA KADAR YAYIMLANMASI BEKLENİYOR

Türkiye'de ulusal akıllı ölçüm sistemi kullanılmakta olup, 2025'in başlarından itibaren belirli bir enerji tüketim seviyesinin üzerindeki ev ve işyerleri için akıllı sayaç kullanımı zorunlu hale gelecek.

Bu yeni sistem, kullanıcıların kapalı mekanlarda bile cep telefonlarıyla elektrik yönetimi yapmalarına olanak tanıyacak.

Elektrikli araçların kurulumu ve bakımı da elektrik dağıtım lisansı olan kuruluşların sorumluluğunda olacak. TEDAŞ, iletişim yazılımının ana özelliklerini 1 Ocak 2025'e kadar yayımlamayı planlıyor.