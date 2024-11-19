80 Yaşındaki Nebahat Çehre Kozmetik Reklamına Çıkıyor: Alacağı Para Dudak Uçuklattı
Ünlü isimlerin kozmetik reklamlarından kazandıkları yüksek ücretler yeniden gündeme geldi. Son reklam filmi anlaşmalarında güzelliğiyle tanınan Nebahat Çehre çok konuşuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Her dönemin zarafetiyle adından söz ettiren Nebahat Çehre, bir kozmetik markasından gelen teklifi kabul ederek 5 milyon liralık bir anlaşmaya imza attı. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, bu teklif ilk olarak Ajda Pekkan’a gitmiş, ancak Pekkan’ın reddetmesi üzerine marka tercihini Nebahat Çehre’den yana kullanmış.
ÇEHRE'NİN GÜZELLİĞİNİN SIRRI NE?
Nebahat Çehre, yıllar içinde güzelliğini korumasıyla ilgili merak edilen sırlarını zaman zaman paylaşmıştı. Yüzünü sadece bir kez gerdirdiğini belirten oyuncu, güzellik merkezlerinden ziyade doğal yöntemlerle cildine bakım yapmayı tercih ediyor. 15 günde bir hamama giderek yüzüne kese yaptıran Çehre, sabahları yüzünü yıkadıktan sonra hemen kurulamadığını söylüyor.
DİYETİ VE YAŞAM TARZI NASIL?
Her sabah aç karnına ılık limonlu su içmeyi alışkanlık haline getiren Çehre, saat 19.00’dan sonra yemek yememeye özen gösteriyor. Tatlı isteğini yoğurt ve az miktarda reçelle bastırırken, gün boyunca 2 litre su tüketiyor. Ayrıca alkol ve sigara kullanmayan oyuncu, çay ve kahveyi şekersiz içerek sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürüyor.
KÜÇÜK UYKULAR VE HAFİF EGZERSİZLER ÖNEMLİ
80 yaşındaki Nebahat Çehre, gün içinde 15 dakikalık kısa uykularla enerjisini topluyor. Daha zinde görünmesinin sırrını bu alışkanlığına bağlayan oyuncu, her gün 40 dakikalık hafif egzersizlerle formunu korumayı ihmal etmiyor.