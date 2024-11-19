80 Yaşındaki Nebahat Çehre Kozmetik Reklamına Çıkıyor: Alacağı Para Dudak Uçuklattı

DİYETİ VE YAŞAM TARZI NASIL?

Her sabah aç karnına ılık limonlu su içmeyi alışkanlık haline getiren Çehre, saat 19.00’dan sonra yemek yememeye özen gösteriyor. Tatlı isteğini yoğurt ve az miktarda reçelle bastırırken, gün boyunca 2 litre su tüketiyor. Ayrıca alkol ve sigara kullanmayan oyuncu, çay ve kahveyi şekersiz içerek sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürüyor.

KÜÇÜK UYKULAR VE HAFİF EGZERSİZLER ÖNEMLİ

80 yaşındaki Nebahat Çehre, gün içinde 15 dakikalık kısa uykularla enerjisini topluyor. Daha zinde görünmesinin sırrını bu alışkanlığına bağlayan oyuncu, her gün 40 dakikalık hafif egzersizlerle formunu korumayı ihmal etmiyor.