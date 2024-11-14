7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor: Bu Belirtiler Varsa Dikkat! Sabahları Ortaya Çıkıyor
Kalsiyum eksikliği, çoğunlukla kırılgan tırnaklar, kas krampları ya da kemiklerde kırılganlık gibi belirgin belirtilerle tanınır. Ancak, kalsiyum eksikliğinin çok daha az bilinen belirtileri de bulunur ve özellikle sabahları kendini gösterir.
Kaynak: Haber Merkezi
Kalsiyum, yalnızca kemik sağlığı için değil, sinir sistemi işlevleri, kalp sağlığı ve ruh hali düzenlenmesinde de hayati rol oynar. İşte kalsiyum eksikliğinin fark edilmesi zor olan 6 belirtisi...
AYAK PARMAKLARINDA KARINCALANMA
El ya da ayak parmaklarında karıncalanma veya garip bir his mi yaşıyorsunuz? Bu, düşük kalsiyum seviyelerinin erken bir işareti olabilir, özellikle de düzenli olarak hissediliyorsa. Bu durum, "parestezi" olarak bilinir ve kalsiyumun sinir iletimi için gerekliliğinden kaynaklanır. Yetersiz kalsiyum, karıncalanma, uyuşma veya ciltte sürünme hissi gibi semptomlara yol açabilir.
UZUN SÜRELİ YORGUNLUK
Yorgunluk pek çok sebepten kaynaklanabilir, ancak sürekli bir enerji düşüklüğü, düşük kalsiyum seviyelerinden kaynaklanıyor olabilir. Kalsiyum, hücresel enerji üretiminde kritik bir rol oynar ve eksiklik durumunda hücrelerin aşırı çalışmasına neden olarak uyuşukluk ve düşük enerjiye yol açabilir. Düzenli uykuya rağmen kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, kalsiyum eksikliği ihtimalini düşünmek faydalı olabilir.
YUTMA ZORLUĞU
Yutkunma zorluğu veya boğazda sıkışma hissi, özellikle de süreklilik arz ediyorsa kalsiyum eksikliğinin belirtisi olabilir. Kalsiyum eksikliği, yemek borusu da dahil olmak üzere kas kasılmalarını etkileyerek yutma zorluklarına yol açabilir. Tıbbi olarak “disfaji” olarak bilinen bu durum, besin emilimini olumsuz etkileyebilir ve zamanla kalsiyum eksikliğini daha da artırabilir.
DİŞ SORUNLARI
Dişlerimiz, yüksek miktarda kalsiyum içerir. Ancak, diş hassasiyeti, çürükler veya diş eti sorunları gibi problemler ortaya çıkıyorsa, vücut düşük kalsiyum seviyeleri nedeniyle dişlerden kalsiyum çekiyor olabilir. Kalsiyum eksikliği, ağız sağlığını beklenmedik şekillerde etkileyebilir.
RUH HALİ DALGALANMALARI
Düşük kalsiyum seviyelerinin ruh sağlığına etkisi şaşırtıcı olsa da kalsiyum, sinir işlevleri ve nörotransmitter salınımı için önemlidir. Eksiklik durumunda ruh hali değişimleri, sinirlilik ve kaygı gibi belirtiler yaşanabilir.
CİLT KURULUĞU VE EGZAMA
Kuru, kaşıntılı veya pullu cilt, düşük kalsiyum seviyelerini gösterebilir. Cilt hücresi yenilenmesini destekleyen ve nemin tutulmasına yardımcı olan kalsiyum, eksik olduğunda özellikle diz ve dirsek gibi bölgelerde egzama benzeri kuru ve tahriş olmuş cilde yol açabilir.