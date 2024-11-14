7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor: Bu Belirtiler Varsa Dikkat! Sabahları Ortaya Çıkıyor

Kalsiyum, yalnızca kemik sağlığı için değil, sinir sistemi işlevleri, kalp sağlığı ve ruh hali düzenlenmesinde de hayati rol oynar. İşte kalsiyum eksikliğinin fark edilmesi zor olan 6 belirtisi...

AYAK PARMAKLARINDA KARINCALANMA

El ya da ayak parmaklarında karıncalanma veya garip bir his mi yaşıyorsunuz? Bu, düşük kalsiyum seviyelerinin erken bir işareti olabilir, özellikle de düzenli olarak hissediliyorsa. Bu durum, "parestezi" olarak bilinir ve kalsiyumun sinir iletimi için gerekliliğinden kaynaklanır. Yetersiz kalsiyum, karıncalanma, uyuşma veya ciltte sürünme hissi gibi semptomlara yol açabilir.