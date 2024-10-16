75 Yaşındaki Kadın 3 Ülkenin İnternetini Birden Kesti: Ülkeler Arası Büyük Krizin Sebebi Ortaya Çıktı
Gürcistan’da yaşayan 75 yaşındaki Hayastan Şakarian, yanlışlıkla Ermenistan’ın internet altyapısını devre dışı bıraktı. Tiflis yakınlarında meydana gelen olayda, fiber optik kabloyu kesen yaşlı kadın, Ermenistan’da 3,2 milyon kişinin 5 saat boyunca internete erişimini engelledi. Peki, yaşlı bir kadın bu kadar büyük bir internet kesintisine nasıl sebep oldu? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Gürcistan'ın başkenti Tiflis çevresinde gerçekleşen olay, sadece Ermenistan’ı değil, Azerbaycan’ı da etkileyen geniş çaplı bir internet kesintisine yol açtı. Ormanda odun toplarken Gürcistan Demiryolu Telekom’a ait yer altındaki fiber optik kabloyu yanlışlıkla kesen Şakarian, Ermenistan’ın internet trafiğinin yüzde 90'ını taşıyan bu önemli hattı devre dışı bıraktı. Bu sıradan görünen olay, Ermenistan ve Gürcistan’ın bazı bölgeleri ile Azerbaycan’da ciddi bir internet kesintisi yarattı.
5 SAAT İNTERNET KESİNTİSİ YAŞANDI
Ermenistan’daki internet hizmetleri, kablonun zarar görmesiyle tamamen durdu. Başkent Erivan’da televizyon muhabirleri yayında sessiz kalırken, sosyal medya kullanıcıları olayı mizahi bir dille ele aldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, "Kadın hurda metal ararken kabloyu yanlışlıkla kesti" açıklamasını yaparken, Şakarian’a mala zarar verme suçlaması yöneltildi. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen yaşlı kadın, ileri yaşı göz önünde bulundurularak geçici olarak serbest bırakıldı.
"İNTERNETİN NE OLDUĞNU BİLMİYORUM"
Olay sonrası büyük pişmanlık yaşayan Şakarian, "İnternetin ne olduğunu bile bilmiyorum, çok üzgünüm" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Kadının oğlu, annesinin sürekli ağladığını ve kabloları kesecek kadar güçlü olmadığını savundu. Yetkililer, olayın bir an önce aydınlatılması gerektiğini belirtti.
HURDA METAL GEÇİM KAYNAĞI OLDU
Eski Sovyetler Birliği döneminden kalma bir geçim yöntemi olan hurda metal arama, hâlâ Gürcistan’da yaygın. Ancak yetkililer, bu tür kazaların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, fiber optik kabloların daha iyi korunması için adımlar atacaklarını açıkladı. Olay sonrası Gürcistan hükümeti, yer altı altyapısının güvenliğini artırmak için harekete geçti.