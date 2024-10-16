75 Yaşındaki Kadın 3 Ülkenin İnternetini Birden Kesti: Ülkeler Arası Büyük Krizin Sebebi Ortaya Çıktı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis çevresinde gerçekleşen olay, sadece Ermenistan’ı değil, Azerbaycan’ı da etkileyen geniş çaplı bir internet kesintisine yol açtı. Ormanda odun toplarken Gürcistan Demiryolu Telekom’a ait yer altındaki fiber optik kabloyu yanlışlıkla kesen Şakarian, Ermenistan’ın internet trafiğinin yüzde 90'ını taşıyan bu önemli hattı devre dışı bıraktı. Bu sıradan görünen olay, Ermenistan ve Gürcistan’ın bazı bölgeleri ile Azerbaycan’da ciddi bir internet kesintisi yarattı.