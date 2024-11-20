733 Tabağı Tek Tek Plaja Dizdiler: Ne Yapmaya Çalıştıklarını Öğrenenler Hayretler İçerisinde Kaldı, Alkış Tufanı Koptu
Brezilya’da dünyaca ünlü Copacabana Plajı’nda bir grup aktivist, yaptığı eylemle bütün dikkatleri üzerine çekti. Rio de Paz isimli aktivist grubun yaptıklarına çevredeki vatandaşlardan büyük destek geldi.
Kaynak: AA
Brezilya’nın ünlü Copacabana Plajı’nda sergilenen 733 boş tabak, görenlerin ilgisini çekti. İlk bakışta bu eylemin anlamını çözemeyen vatandaşlar, amacın dünya genelindeki açlık krizine dikkat çekmek olduğunu öğrenince büyük destek verdi.
733 MİLYON AÇ İNSANI TEMSİL EDİYOR
Rio de Paz isimli bir grup aktivist, dünyada açlıkla mücadele eden 733 milyon insanı temsil etmek için bu eylemi düzenledi. Kırmızı haç işaretiyle belirginleştirilen tabaklar, küresel açlık krizinin simgesi oldu. Grup, insan hakları aktivisti ve sosyolog Betinho'nun, "Aç olanın acelesi var" sözünden ilham alarak bu farkındalık çalışmasını gerçekleştirdi.
ALKIŞLARLA DESTEK VERDİLER
Eylemle eş zamanlı olarak Brezilya ordusu, G20 zirvesi öncesinde Guanabara Körfezi’nde tahliye tatbikatları yaparken, plajdaki bu anlamlı eylem büyük ilgi gördü. Yerel halk ve turistler, aktivistlerin açlık krizine yönelik bu çarpıcı mesajını alkışlarla destekledi.
Sahile dizilen 733 tabak, tabaktan çok; küresel ölçekte bir insanlık sorunu olan açlığın bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade ediyordu.