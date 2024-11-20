733 Tabağı Tek Tek Plaja Dizdiler: Ne Yapmaya Çalıştıklarını Öğrenenler Hayretler İçerisinde Kaldı, Alkış Tufanı Koptu

733 MİLYON AÇ İNSANI TEMSİL EDİYOR

Rio de Paz isimli bir grup aktivist, dünyada açlıkla mücadele eden 733 milyon insanı temsil etmek için bu eylemi düzenledi. Kırmızı haç işaretiyle belirginleştirilen tabaklar, küresel açlık krizinin simgesi oldu. Grup, insan hakları aktivisti ve sosyolog Betinho'nun, "Aç olanın acelesi var" sözünden ilham alarak bu farkındalık çalışmasını gerçekleştirdi.