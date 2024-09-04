70 Yaşında Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 70 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. İlyasbey köyünde, tırmandığı bir ağaçtan düşerek demir korkuluklara çarpan kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği konusunda soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
70 Yaşında Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesi İlyasbey köyünde meydana gelen elim bir kazada, 70 yaşındaki Hacer Gürsu isimli kadın hayatını kaybetti. Gürsu'nun, bahçesindeki bir ağaca tırmandığı sırada dengesini kaybederek düştüğü ve sert zemine çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Gürsu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Yoğurt Çabuk Mu Ekşiyor? İşte Yoğurdu Taş Gibi Tutan Yöntem Yoğurt Çabuk Mu Ekşiyor? İşte Yoğurdu Taş Gibi Tutan Yöntem
Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu
Kahve Davetine Giden Kadın, Altın İçin Öldürüldü Kahve Davetine Giden Kadın, Altın İçin Öldürüldü
Tır Elektrikli Aracı Uçurdu Tır Elektrikli Aracı Uçurdu