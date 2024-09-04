70 Yaşında Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesi İlyasbey köyünde meydana gelen elim bir kazada, 70 yaşındaki Hacer Gürsu isimli kadın hayatını kaybetti. Gürsu'nun, bahçesindeki bir ağaca tırmandığı sırada dengesini kaybederek düştüğü ve sert zemine çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Gürsu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA