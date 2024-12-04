45 Yıllık Turşucu Sırrını Paylaştı! Bir Tutamı Turşuyu Kütür Kütür Yapıyor

Kavanoza Malzemeleri Yerleştirin

Kornişonları kavanoza sıkıca yerleştirin.

Üzerine 1-2 tutam taze maydanoz ekleyin.

Kavanozu Doldurun ve Kapatın

Hazırladığınız tuzlu sirke karışımını kornişonların üzerini tamamen kaplayacak şekilde dökün.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Bekletin

Serin ve karanlık bir ortamda 2-3 hafta boyunca bekletin.

Bu adımları takip ederek hem sağlıklı hem de kış boyu kütür kütür kalacak bir turşu hazırlayabilirsiniz. Turşu severlerin vazgeçilmez lezzeti, ustanın bu basit sırrıyla daha da mükemmel hale geliyor!