43 Yıllık Turşucu Sırrını Açıkladı! Bir Tutam Yetiyor, Kış Boyu Kütür Kütür Kalacak

43 yıllık turşucu, turşu kurmanın tüyosunu verdi. Turşunun içine bir miktar bunu eklemek yetiyormuş. Bu yöntemle kış boyu turşular kütür kütür kalacak...

Kaynak: Haber Merkezi

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43 Yıllık Turşucu Sırrını Açıkladı! Bir Tutam Yetiyor, Kış Boyu Kütür Kütür Kalacak - Resim: 1

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kornişon turşusu, sadece tadıyla değil, sağlık yararlarıyla da ön plana çıkıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu lezzetli turşu, zengin probiyotik içeriği sayesinde sindirim sistemine de önemli katkılar sağlıyor.

Kornişon turşusu, lahanadan fasulyeye kadar birçok turşu çeşidi arasında en çok tercih edilenlerden biri olarak biliniyor. Hem sağlıklı bir atıştırmalık hem de yemeklerin yanında harika bir eşlikçi olan kornişon, evde hazırlanabilecek en pratik turşulardan biridir.

Kendi kornişon turşunuzu yapmak istiyorsanız, bu pratik yöntemi deneyebilirsiniz. Bozulmadan ve yumuşamadan lezzetini koruyacak bir turşu elde edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

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