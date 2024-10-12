40 Yıllık Usta Çamaşır Makinesinin Sırrını Açığa Çıkardı! Bu Yöntemle 30 Yıl Fazladan Çalışacak

Düzenli Temizlik

Her yıkamadan sonra tamburu ve kapak lastiğini kuru bir bezle silin. Bu, küf ve kötü koku oluşumunu önlemenin yanı sıra, makinenizin iç yüzeyinin temiz kalmasını sağlar.

Deterjan ve Yumuşatıcı Bölmeleri

Deterjan ve yumuşatıcı bölmelerini düzenli olarak temizleyin. Bu işlem, deterjan kalıntılarının birikmesini ve tıkanmaları engelleyerek makinenizin daha verimli çalışmasını sağlar.

Filtre Kontrolü

Makinenizin filtresini düzenli aralıklarla kontrol edin ve temizleyin. Tıkanmış bir filtre, su akışını engelleyebilir ve makinenizin genel performansını düşürebilir.

Doğru Deterjan Kullanımı

Aşırı deterjan kullanmaktan kaçının. Fazla deterjan, makinenizde birikmeye yol açarak tıkanmalara ve kötü kokulara sebep olabilir. Çamaşır makinenizin türüne uygun deterjanları tercih edin; özellikle yüksek verimli makineler için özel deterjanlar kullanılmalıdır.