4 Bin Öğrenciyi Kapsıyor: Aylık 600 TL Burs Verilecek

Öğrencilere aylık 600 TL verilecek. Oy birliği ile aldığı karar ile öğrencilere aylık 600 TL öğrenim desteği verecek. Destek paketi, ortaöğretim, lise ve dengi devlet okullarında eğitim-öğretim gören 4 bin öğrenciyi kapsıyor.

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4 Bin Öğrenciyi Kapsıyor: Aylık 600 TL Burs Verilecek - Resim: 1

Merkezefendi Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı oturumunda meclisin oy birliği ile aldığı karar ile ilçe sınırlarındaki öğrencilere aylık 600 TL öğrenim desteği verecek.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, eğitime desteklerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısının ilk ve ikinci oturumu gerçekleştirildi. Mecliste, Merkezefendi ilçesi sınırları içerisinde ortaöğretim, lise ve dengi devlet okullarında eğitim-öğretim gören 4 bin öğrenciye öğrenim desteği imkanı sağlama önerisi oy birliği ile kabul edildi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 4 bin öğrenciye aylık 600 TL öğrenim yardımı sağlanacak. Eğitim gören en çok 4 bin öğrenciden en az 500 öğrencinin meslek lisesi öğrencisi olmasına özen gösterileceği belirtildi. Meslek liselerine özendirmek amacıyla Merkezefendi Belediyesi meslek lisesi öğrencilerine de öğrenim desteği imkanı sağlıyor.

Kaynak: İHA

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