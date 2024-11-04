35 Yıllık Şarküterici Sırrını Açıkladı: 1 Kaşık Koyunca Bile Zeytinlerin Küflenmesini Bıçak Gibi Kesiyor

KÜFLENEN ZEYTİN YENİR Mİ?

Zeytinlerde en ufak bir küf belirtisinde bile o bölgeyi temizleyip, eğer tüm zeytinlere yayılmışsa salamura suyunu değiştirerek tüketilebilir. Salamura suyunun tuz oranı, zeytinlerin daha uzun süre dayanmasını sağlar. Tuz, zeytinlerin doğal koruyucu bariyerini güçlendirir.

Zeytinlerin buruşması, cinsi veya yetişme koşullarıyla ilgili olabilir ve her zaman bozulma anlamına gelmez. Ancak lezzetini ve görünümünü etkileyebilir.