35 Yıllık Şarküterici Sırrını Açıkladı: 1 Kaşık Koyunca Bile Zeytinlerin Küflenmesini Bıçak Gibi Kesiyor
Kahvaltıların olmazsa olmazı A vitamini deposu zeytinin faydaları saymakla bitmiyor. A'dan Z'ye herkesin severek tükettiği zeytin, doğru şekilde muhafaza edilmediğinde hızla bozulabilir. 35 yıllık şarküteri çalışanı, zeytinlerin ilk günkü tazeliğini korumanın yöntemini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin gururu zeytin, sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti olmasının yanı sıra sağlığımız için de oldukça değerli bir besindir. Ancak doğru muhafaza edilmediğinde hızla bozulabilen zeytinlerin tazeliğini uzun süre korumanın yöntemleri ortaya çıktı. Zeytinlerinizi ilk günkü gibi lezzetli ve sağlıklı bir şekilde tüketmek için dikkat etmeniz gerekenleri 35 yıllık şarküterici açıkladı.
KÜF OLUŞUMUNU ENGELLİYOR
Zeytinin kendi yağı, en doğal ve etkili koruyucu kalkanıdır. Zeytinleri saklarken üzerlerini tamamen zeytinyağı ile kaplamak, hem hava ile temasını keserek küf oluşumunu engeller hem de zeytinlerin lezzetini korur. Bu yöntem, salçanın korunmasında kullanılan yönteme benzer şekilde zeytinlerin de ömrünü uzatır.
ZEYTİNİ SAKLAMANIN PÜF NOKTASI
Kısa Süreli Muhafaza: Zeytinleri sıkıca kapalı bir kapta, zeytinyağı ile birlikte buzdolabında saklamak, birkaç hafta boyunca tazeliğini korumalarını sağlar.
Uzun Süreli Muhafaza: Daha uzun süreli muhafaza için zeytinleri tuzlu su dolu kavanozlarda, serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz. Zeytinyağı eklemek, bu yöntemle de zeytinlerin ömrünü uzatır.
GÖZ SAĞLIĞINI KORUR
Zeytin, özellikle A vitamini içeriği sayesinde göz sağlığımızı korur. Gözün karanlıkta görme yeteneğini artırarak gece görüşünü iyileştirir ve katarakt, makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarına karşı koruyucu etkileri vardır.
KÜFLENEN ZEYTİN YENİR Mİ?
Zeytinlerde en ufak bir küf belirtisinde bile o bölgeyi temizleyip, eğer tüm zeytinlere yayılmışsa salamura suyunu değiştirerek tüketilebilir. Salamura suyunun tuz oranı, zeytinlerin daha uzun süre dayanmasını sağlar. Tuz, zeytinlerin doğal koruyucu bariyerini güçlendirir.
Zeytinlerin buruşması, cinsi veya yetişme koşullarıyla ilgili olabilir ve her zaman bozulma anlamına gelmez. Ancak lezzetini ve görünümünü etkileyebilir.