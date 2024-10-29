35 Yıllık Çilingir Ustası Açıkladı: Anahtarı Sakın Kapının Arkasına Takmayın! Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz

Eğer güvenliğinden endişe duyduğunuz bir bölgede yaşıyorsanız, kapıda anahtar bırakma alışkanlığınızı hemen terk etmelisiniz. Çelik kapılar dayanıklı olsa da, hırsızlar bu kapıları açmak için gelişmiş teknikler kullanabilir. Bunun yerine anahtarınızı güvenli bir yerde saklamak, evinizin ve sevdiklerinizin güvenliği için son derece önemlidir.