35 Yıllık Adanalı Narenciye Üreticisi Açıkladı: Limon Kabuklarını Çöpe Atarken Bir Kez Daha Düşünün

Limon, sadece içeceklere lezzet veren ve C vitamini deposu olan bir meyve değil. Aslında, limonun kabuğu da pek çok fayda sunan, doğal bir hazine. Uzun yıllardır narenciye üretimi yapan bir çiftçinin sır gibi sakladığı bilgilere göre, limon kabukları ev temizliğinden güzellik bakımına kadar birçok alanda kullanılabiliyor.