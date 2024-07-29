3 Marka Daha Apar Topar Kapatıp Gitti! O AVM'de Kepenk İndiren İndirene

Kahvecilerin büyük rağbet gördüğü AVM’de adeta mağazalar ve diğer işletmeler tutunamaz hale geldi. AVM’de geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan Beer Wall kapandı.

İç giyim mağazası olan Dagi de bir süre önce AVM’den çekildi. Son olarak ise uzun zamandır AVM’de İtalyan marka çanta ve ayakkabı satan Italian Centre de kepenkleri indirdi. Bakalım diğer markalar daha ne kadar Dolphin AVM’ye dayanacak?