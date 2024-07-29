3 Marka Daha Apar Topar Kapatıp Gitti! O AVM'de Kepenk İndiren İndirene
Ekonomik kriz AVM'leri vurdu. Kocaeli'de faaliyet gösteren AVM'den 3 marka daha gitti.
Ekonomik krizin en çok etkilediği 5 il arasında yer alan Kocaeli' de peş peşe markalar kepenk indiriyor. 2020’den bu yana pek çok kez kepenk indirme haberiyle gündeme gelen Dolphin AVM’den 3 marka daha apar topar gitti.
Kocaeli Barış'tan Merve Dişli'nin haberine göre; Pandeminin en çok etkilediği işletmelerden biri olan Dolphin AVM’den zaman içerisinde pek çok önemli marka çekildi.
Kahvecilerin büyük rağbet gördüğü AVM’de adeta mağazalar ve diğer işletmeler tutunamaz hale geldi. AVM’de geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan Beer Wall kapandı.
İç giyim mağazası olan Dagi de bir süre önce AVM’den çekildi. Son olarak ise uzun zamandır AVM’de İtalyan marka çanta ve ayakkabı satan Italian Centre de kepenkleri indirdi. Bakalım diğer markalar daha ne kadar Dolphin AVM’ye dayanacak?