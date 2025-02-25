3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor

HAZIRLANIŞI

Pudra şekeri ve sıvı yağı yoğurma kabına alın. Üzerine azar azar un ekleyerek karıştırın. Malzemeler özleşene kadar karıştırmaya devam edin ve hamur kıvam aldığında yoğurmaya başlayın.

Hazır hale gelen hamurdan küçük parçalar kopararak yuvarlayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Kurabiyelere şekil vermek için çırpıcının en küçük ucunu kullanabilirsiniz.