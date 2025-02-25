3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor
Çay saatlerine ya da ani misafirler için hızlıca hazırlayabileceğiniz, sadece üç malzemeyle yapılan pratik bir kurabiye tarifiyle karşınızdayız. Yumurta ve süt kullanılmadan yapılan bu tarif, kıyır kıyır dokusuyla lezzetli bir alternatif sunuyor. Üstelik hazırlanması yalnızca 15 dakika sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
GEREKLİ MALZEMELER NELER?
1 su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağından biraz fazla pudra şekeri
2,5 su bardağı un
HAZIRLANIŞI
Pudra şekeri ve sıvı yağı yoğurma kabına alın. Üzerine azar azar un ekleyerek karıştırın. Malzemeler özleşene kadar karıştırmaya devam edin ve hamur kıvam aldığında yoğurmaya başlayın.
Hazır hale gelen hamurdan küçük parçalar kopararak yuvarlayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Kurabiyelere şekil vermek için çırpıcının en küçük ucunu kullanabilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Kurabiyelerin üzerinin beyaz kalmasına dikkat edin. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın ve üzerine pudra şekeri serperek servis edin.
Bu pratik kurabiye, hem tatlı krizlerini gidermek hem de misafirlere hızlı bir ikram sunmak için ideal.