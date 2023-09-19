29 yıllık tatlıcı Sütlaç yaparken hep denediği tekniği açıkladı! Asla kıvamı şaşmıyor

Sütlaç, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Ancak her tatlı ustası, sütlaç yapmanın inceliklerini bilmeyebilir. Neyse ki, 29 yıllık tatlıcı Sinan Mustafa İbrahim, sütlaç yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları paylaştı.

İşte sütlaç yaparken dikkat edilmesi gereken 4 püf nokta:

Sütlaç yapılışı itibariyle pratik ve kolay bir tatlıdır. Malzemeler açısından kolaylıkla ulaşılabilen malzemelerden yapılır. Sütlacın ana malzemesi süt ve pirinç olarak karşımıza çıkar. Fakat laktoz toleransı olan kişiler laktozlu süt tüketememektedir. Bu durumda sütlacınızı laktozsuz süt ile yapabilirsiniz. Aynı şekilde şeker hastalığına sahip kişiler için tatlandırıcı kullanılarak ya da şeker oranı azaltılarak da sütlaç yapılabilir. Sütlaç çocuklar tarafından da sevilerek tüketilen bir tatlıdır. Özellikle kıvamlı olması küçük yaştaki çocuklar için tüketime uygundur.

1. Sütün Kalitesi: Sütlaç yaparken kullanacağınız sütün kalitesi çok önemlidir. Kaliteli süt, sütlaçın lezzetini artıracak ve kıvamını sağlayacaktır. Bu nedenle, mümkünse organik süt kullanmanızı öneririz.

2. Pirinç Seçimi: Sütlaç yaparken kullanacağınız pirincin kalitesi de önemlidir. Uzun taneli pirinçler, sütlaçın kıvamını sağlamak için daha uygun olacaktır. Ayrıca, pirinci önceden yıkamak da önemlidir.

3. Kısık Ateşte Pişirme: Sütlaç yaparken en önemli noktalardan biri de pişirme işlemidir. Sütü kaynatmadan önce pirinci ekleyin ve kısık ateşte pişirin. Bu sayede, sütlaçın kıvamı bozulmadan pişecektir.

4. Karıştırma Tekniği: Sütlaç yaparken karıştırma tekniği de önemlidir. Sürekli karıştırarak pişirmeniz, sütlaçın altının tutmasını önleyecektir. Ayrıca, pişerken oluşan köpükleri de sürekli olarak almanız gerekmektedir.

SÜTLAÇ TARİFİNİN DETAYLARI

Malzemeler:

- 1 litre süt

- 2 çay bardağı pirinç

- 1 su bardağı su

- 3 yemek kaşığı pirinç unu

- 1 su bardağı toz şeker

- Tarçın (Üzeri için)

Yapılışı:

Öncelikle pirinçleri yıkayın ve su ile haşlayın. Pirinçler pilav kıvamına gelmeyecek, sadece yumuşayacak. Ardından derin bir tencereye sütü alın ve içine haşlanmış pirinçleri, şekeri ve sütle ıslattığınız pirinç ununu ekleyin. Karıştırarak kaynatın.

Kaynayan sütün altını kısın ve vanilyayı ekleyin. Karıştırarak 15 dakika daha pişirin. Sütlacınız hafif yoğun bir kıvam alacak ama asıl kıvamını kasede soğurken alacak.

Pişen sütlacı kaselere pay edin ve soğumaya bırakın. Soğuyunca buzdolabına kaldırın. Dolapta bekledikten sonra üzerine tarçın serperek servis edebilirsiniz.

Sütlacın püf noktası, pirincin haşlanmasıdır. Pirinçler iyice haşlandığı takdirde sütlacınız daha lezzetli olacaktır.

Evde yapabileceğiniz bu pratik sütlac tarifi ile sevdiklerinize lezzetli bir tatlı ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Kaynaklar: haberturk.com, youtube.com, gercekgundem.com