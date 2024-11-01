25 Yıllık Aşçı Keki, Poğaçayı Balon Gibi Yapmanın Hilesini Açıkladı: Kabartma Tozu Yerine Meğer Bunu Kullanıyormuş
25 yıllık aşçılar kek ve poğaça hamurunu balon gibi şişirmenin püf noktasını açıkladı. Meğer hamura kabartma tozu yerine herkesin evinde bulunan o malzemeleri kullanıyorlarmış.
Kaynak: Haber Merkezi
Evde beklenmedik bir şekilde kabartma tozu bittiyse ve elinizde kek, kurabiye gibi hamur işleri yapmak için malzemeler varsa endişelenmenize gerek yok. 25 yıllık aşçılar, kabartma tozu yerine kullanabileceğiniz birçok farklı alternatif olduğunu söylüyor. İşte mutfak dolaplarınızda mutlaka bulabileceğiniz bu doğal kabartıcılar...
Ekşi Süt: Süt, biraz ekşimeye başladığında içindeki laktik asit sayesinde hamurun kabarmasına yardımcı olur. 1 çay kaşığı kabartma tozu yerine yarım su bardağı ekşi süt kullanabilirsiniz.
Ayran: İçindeki fermente bakteriler sayesinde ayran da doğal bir kabartıcıdır. Yarım su bardağı ayranın içine 1 çay kaşığı karbonat ekleyerek kabartma tozu etkisi yaratabilirsiniz.
Karbonat: Karbonat, kabartma tozunun en yakın alternatiflerinden biridir. Ancak kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. 1 çay kaşığı kabartma tozu yerine 3 çay kaşığı karbonat kullanabilirsiniz.
Beyaz Sirke: Sirkenin asidik özelliği sayesinde hamur kabarır. Kabartma tozu yerine tarifinizdeki ölçüde beyaz sirke kullanabilirsiniz.
Yumurta Akı: Yumurta akını çırpıldığında hacmi artar ve hamura kabarıklık verir. Özellikle kek ve muffin yapımında kullanılabilir.
HAMURUN KABARMASINI SAĞLAYACAK PÜF NOKTALAR
Ölçüleri Tam Olarak Uygulayın: Alternatiflerin miktarını tarifte belirtilen kabartma tozu miktarına göre ayarlayın.
Karıştırma Süresi Önemli: Malzemeleri iyice karıştırmak, hamurun daha homojen olmasını sağlar.
Pişirme Sıcaklığına Dikkat Edin: Farklı alternatifler, farklı pişirme sıcaklıkları gerektirebilir.
Bu sayede kabartma tozu olmadan da lezzetli ve kabarık hamur işleri yapabilirsiniz.