25 Yıllık Aşçı Keki, Poğaçayı Balon Gibi Yapmanın Hilesini Açıkladı: Kabartma Tozu Yerine Meğer Bunu Kullanıyormuş

Evde beklenmedik bir şekilde kabartma tozu bittiyse ve elinizde kek, kurabiye gibi hamur işleri yapmak için malzemeler varsa endişelenmenize gerek yok. 25 yıllık aşçılar, kabartma tozu yerine kullanabileceğiniz birçok farklı alternatif olduğunu söylüyor. İşte mutfak dolaplarınızda mutlaka bulabileceğiniz bu doğal kabartıcılar...