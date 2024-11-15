2025'te Kaç Gün Resmi Tatil Var? İşte Yeni Yıl Tatil Takvimi...
2025 yılı yaklaşırken resmi tatil günlerinin hangi tarihlere denk geleceği merak ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tatil günleri içerisinde özellikle hafta içine gelen tatil günleri, çalışanlar ve öğrenciler için kısa bir dinlenme fırsatı sunuyor. Peki yeni yılda kaç gün resmi tatil var? İşte 2025’in resmi tatil günleri ve detayları...
1 Ocak 2025 (Çarşamba) - Yılbaşı
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, çarşamba gününe denk geliyor. Hafta ortasında gelecek tatil, çalışanlara kısa bir nefes alma imkanı sunacak.
30 Mart 2025 (Pazar) - Ramazan Bayramı
2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayram tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı, hükümetin kararına göre netlik kazanacak.
23 Nisan 2025 (Çarşamba) - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını simgeleyen 23 Nisan, 2025’te çarşamba günü kutlanacak. Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, hafta ortasında bir tatil molası sunacak.
1 Mayıs 2025 (Perşembe) - Emek ve Dayanışma Günü
İşçi ve emekçilerin günü olan 1 Mayıs, perşembe günü kutlanacak. Bu özel günde ülke genelinde etkinlikler düzenlenecek.
19 Mayıs 2025 (Pazartesi) - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı bu önemli gün, pazartesiye denk geliyor ve gençler için özel anma etkinlikleriyle geçecek.
6 Haziran 2025 (Cuma) - Kurban Bayramı
Kurban Bayramı’nın ilk günü 6 Haziran Cuma. Hafta sonuna uzanan dört günlük tatil süresiyle, bayram tatili fırsatı sağlanacak. Tatil süresi, resmi açıklamaya göre netleşecek.
15 Temmuz 2025 (Salı) - Demokrasi ve Millî Birlik Günü
Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2025’te salı günü anılacak. Bu gün, hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde milli birlik duygusuyla kutlanacak.
30 Ağustos 2025 (Cumartesi) - Zafer Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı, cumartesi gününe denk geliyor. Bu özel gün, Büyük Taarruz zaferiyle taçlanmış milli bir gurur anısı olarak kutlanacak.
29 Ekim 2025 (Çarşamba) - Cumhuriyet Bayramı
Cumhuriyet’in ilanının yıl dönümü olan 29 Ekim, çarşamba günü kutlanacak. Bu tarih, 2025’in son resmi tatili olarak ülke genelinde coşkuyla anılacak.