2025'te Kaç Gün Resmi Tatil Var? İşte Yeni Yıl Tatil Takvimi...

1 Ocak 2025 (Çarşamba) - Yılbaşı

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, çarşamba gününe denk geliyor. Hafta ortasında gelecek tatil, çalışanlara kısa bir nefes alma imkanı sunacak.

30 Mart 2025 (Pazar) - Ramazan Bayramı

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayram tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı, hükümetin kararına göre netlik kazanacak.

23 Nisan 2025 (Çarşamba) - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını simgeleyen 23 Nisan, 2025’te çarşamba günü kutlanacak. Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, hafta ortasında bir tatil molası sunacak.

1 Mayıs 2025 (Perşembe) - Emek ve Dayanışma Günü

İşçi ve emekçilerin günü olan 1 Mayıs, perşembe günü kutlanacak. Bu özel günde ülke genelinde etkinlikler düzenlenecek.

19 Mayıs 2025 (Pazartesi) - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı bu önemli gün, pazartesiye denk geliyor ve gençler için özel anma etkinlikleriyle geçecek.

