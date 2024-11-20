2025'in Dünyanın En Güçlü Askeri Kuvvetleri Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Ağızları Açık Bıraktı

İşte en güçlü askeri ordular...

1-Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın en güçlü askeri gücüne sahip ülke olan ABD, 13.300 uçağı, 983 saldırı helikopteri ve son teknolojiye sahip tıbbi, havacılık ve bilgisayar/telekomünikasyon altyapısıyla global üstünlüğünü sürdürüyor.

2-Rusya

Sovyetler Birliği'nin mirasını devralan Rusya, güçlü ordusu ve stratejik küresel etkisiyle dikkate değer bir konumda yer alıyor. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının, askeri kapasite üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülüyor.

3-Çin

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, askeri kapasitesini sürekli olarak artırarak uluslararası arenada büyük bir güç olarak öne çıkıyor. Çin, ABD'nin ardından en büyük ikinci ekonomi olma yolunda hızla ilerliyor.

4-Hindistan

Güney Asya'nın önemli gücü Hindistan, etkileyici bir askeri mirasa sahip olup güçlü kara ve hava gücüyle dikkat çekiyor. Ülke, tarihi boyunca birçok farklı kültür ve medeniyetin etkisi altında kalmış bir askeri geçmişe sahip.

5-Güney Kore

Kore Yarımadası'nın güneyinde bulunan Güney Kore, gelişmiş teknolojisi ve askeri gücüyle Asya'nın en güçlü ülkeleri arasında yer alıyor.