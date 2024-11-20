2025'in Dünyanın En Güçlü Askeri Kuvvetleri Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Ağızları Açık Bıraktı
2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü 10 askeri ülkesi, liderlik konumunu sürdüren Amerika Birleşik Devletleri ile sıralanıyor. Küresel Ateş Gücü endeksi, askeri gücü belirlerken birçok farklı parametreyi dikkate alarak, dünya genelindeki askeri kapasiteleri detaylı bir şekilde analiz ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü askeri güçleri sıralandı. Küresel Ateş Gücü (GFP) endeksi verilerine dayanan sıralama, askeri kapasiteyi ölçmek için pek çok faktörü göz önünde bulunduruyor ve dünya çapındaki askeri güçlerin durumu hakkında kapsamlı bir analiz sunuyor.
Dünyanın en güçlü orduları arasında, Amerika Birleşik Devletleri zirvede yer alırken, Rusya ve Çin hemen arkasında konumlanıyor. Ancak dikkat çeken bir gelişme de Türkiye'nin sıralamadaki güçlü pozisyonu oldu.
İLK 10 AÇIKLANDI
Askeri güç sıralamaları, bazı ülkelerin diğerlerinden üstün askeri yeteneklere sahip olduğunu gösteriyor. Bu ülkeler, köklü askeri mirasları ve sürekli güçlendirilen silahlı kuvvetleriyle, dünyanın en güçlü ordusu unvanını almak için zorlu rakipler haline geliyor. ABD, askeri gücün zirvesinde yer alırken, Rusya ve Çin 2025 sıralamasında hemen arkasında bulunuyor. Ayrıca, Güney Kore, Birleşik Krallık, Japonya ve Türkiye de üst sıralarda yer alarak, dünyanın en güçlü orduları arasındaki ilk 10’u tamamlıyor.
İşte en güçlü askeri ordular...
1-Amerika Birleşik Devletleri
Dünyanın en güçlü askeri gücüne sahip ülke olan ABD, 13.300 uçağı, 983 saldırı helikopteri ve son teknolojiye sahip tıbbi, havacılık ve bilgisayar/telekomünikasyon altyapısıyla global üstünlüğünü sürdürüyor.
2-Rusya
Sovyetler Birliği'nin mirasını devralan Rusya, güçlü ordusu ve stratejik küresel etkisiyle dikkate değer bir konumda yer alıyor. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının, askeri kapasite üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülüyor.
3-Çin
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, askeri kapasitesini sürekli olarak artırarak uluslararası arenada büyük bir güç olarak öne çıkıyor. Çin, ABD'nin ardından en büyük ikinci ekonomi olma yolunda hızla ilerliyor.
4-Hindistan
Güney Asya'nın önemli gücü Hindistan, etkileyici bir askeri mirasa sahip olup güçlü kara ve hava gücüyle dikkat çekiyor. Ülke, tarihi boyunca birçok farklı kültür ve medeniyetin etkisi altında kalmış bir askeri geçmişe sahip.
5-Güney Kore
Kore Yarımadası'nın güneyinde bulunan Güney Kore, gelişmiş teknolojisi ve askeri gücüyle Asya'nın en güçlü ülkeleri arasında yer alıyor.
6-Birleşik Krallık
Birleşik Krallık, askeri gücünün yanı sıra küresel finansal etkisiyle de büyük bir küresel oyuncu.
7-Japonya
Asya'nın en güçlü ordularından birine sahip olan Japonya, teknolojik gelişmişliği ve yüksek eğitimli askeri gücüyle dikkat çekiyor.
8-Türkiye
Türkiye, 10,6 milyar dolarlık askeri harcamasıyla dünya sıralamasında 8. sıraya yerleşti. Bu sıralama, Türkiye'nin küresel askeri güç olarak sağlam duruşunu gözler önüne seriyor.
9-Pakistan
Pakistan, askeri kapasitesini arttırarak dünya çapında dikkat çeken bir askeri güç haline geldi. Ülkenin stratejik konumu, küresel askeri etkisini artırıyor.
10- İtalya
İtalya, olağanüstü hava tanker filosu, helikopter gücü ve uçak gemisi filosuyla dikkate değer bir askeri kapasiteye sahip ve bu da ülkenin küresel sahnedeki önemini pekiştiriyor.
2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin askeri gücü, küresel düzeyde en üst sıralarda yer alarak uluslararası etkisini güçlendirdi.