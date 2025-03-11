2025 Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Nedir?

KADİR GECESİ'NİN MANEVİ ÖNEMİ

Kadir Gecesi, İslam'ın ilk yıllarında zulüm ve adaletsizliğin hâkim olduğu bir dönemde, insanlığa doğru yolu göstermek için Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu nedenle, bireysel ve toplumsal anlamda bir dönüşüm ve uyanışın simgesi olarak görülmektedir. Müslümanlar, bu mübarek geceyi ibadet ve dualarla geçirerek manevi huzura ulaşmayı amaçlar.