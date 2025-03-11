2025 Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Nedir?
Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip olan Ramazan ayı, içerisinde barındırdığı en mübarek gecelerden biri olan Kadir Gecesi ile daha da anlam kazanıyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Cebrail (A.S) tarafından Hz. Muhammed'e (S.A.V) indirildiği bu gece, bin aydan daha hayırlı kabul ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimine göre Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Bu mübarek gece, Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor. Müslümanlar bu özel gecede dualar ederek Allah’tan af ve mağfiret dileyecek.
KADİR GECESİ NEDİR?
Kadir kelimesi; güç, şeref, hüküm ve kıymet gibi anlamlara gelir. Kadir Gecesi ise İslam inancına göre Kur’an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir.
Kur’an-ı Kerim’de, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiş ve bu gecenin büyük bir manevi değere sahip olduğu vurgulanmıştır.
KADİR GECESİ'NİN MANEVİ ÖNEMİ
Kadir Gecesi, İslam'ın ilk yıllarında zulüm ve adaletsizliğin hâkim olduğu bir dönemde, insanlığa doğru yolu göstermek için Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu nedenle, bireysel ve toplumsal anlamda bir dönüşüm ve uyanışın simgesi olarak görülmektedir. Müslümanlar, bu mübarek geceyi ibadet ve dualarla geçirerek manevi huzura ulaşmayı amaçlar.