15 Yıllık Kalaycı Hilesini Açıkladı: Yanmış Çelik Tencereyi 5 Dakikada Parlatmanın Formülü Bakın Neymiş

15 yıllık kalaycı, yanmış çelik tencereleri 5 dakikada nasıl parlattığının hilesini açıkladı. Evde bulunan birkaç basit malzeme ile ev hanımlarının imdadına yetişen bu pratik yöntemlerle, tencereleriniz ilk günkü gibi parlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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15 Yıllık Kalaycı Hilesini Açıkladı: Yanmış Çelik Tencereyi 5 Dakikada Parlatmanın Formülü Bakın Neymiş - Resim: 1

"Yanık tencere mi? Artık sorun değil!" diyeceğimiz günler geldi. Mutfakların en büyük düşmanı olan yanık tencereleri artık çöpe atmaya atmayacaksınız. 15 yıllık kalaycı yanmış çelik tencereleri 5 dakikada nasıl parlattığının hilesini açıkladı. Evde bulunan birkaç basit malzeme ile kolayca siz de temizleyebilirsiniz. Ev hanımlarının imdadına yetişen bu pratik yöntemlerle, tencereleriniz ilk günkü gibi parlayacak.

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15 Yıllık Kalaycı Hilesini Açıkladı: Yanmış Çelik Tencereyi 5 Dakikada Parlatmanın Formülü Bakın Neymiş - Resim: 2

YANIK TENCERELERİ PARLATMANIN FORMÜLÜ

Beyaz Sirke ve Amonyak: Bu ikilinin gücü, yanık lekeleri üzerinde mucizevi sonuçlar doğurur. Tencereye eşit miktarda sirke ve amonyak ekleyip bir süre beklettikten sonra ovmak yeterli olacaktır.

Bulaşık Deterjanı: Bulaşık deterjanı, yağlı ve yapışkan lekeleri çözmede oldukça etkilidir. Tencereyi su ve bulaşık deterjanı ile kaynatarak bekletmek, yanıkların yumuşamasını sağlar.

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15 Yıllık Kalaycı Hilesini Açıkladı: Yanmış Çelik Tencereyi 5 Dakikada Parlatmanın Formülü Bakın Neymiş - Resim: 3

Limon Tuzu: Doğal bir temizleyici olan limon tuzu, hem yanık lekelerini çıkarır hem de tencerenizi parlatır. Tencereyi su ve limon tuzu ile kaynatarak beklettikten sonra ovmak yeterli olacaktır.

Karbonat: Karbonat, asidik yapıdaki lekelerin giderilmesinde oldukça etkilidir. Tencereye karbonat ve su karışımı uygulayarak bekletmek, yanıkların yumuşamasını sağlar.

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15 Yıllık Kalaycı Hilesini Açıkladı: Yanmış Çelik Tencereyi 5 Dakikada Parlatmanın Formülü Bakın Neymiş - Resim: 4

TEMİZLEME AŞAMALARI

Tencerenin soğumasını bekleyin: Sıcak tencereye doğrudan temas etmek yanıklara neden olabilir.

Yanık olan bölgeyi belirleyin: Yanık olan bölgeye uygun temizleme yöntemini seçin.

Karışımı hazırlayın: Seçtiğiniz temizleyiciyi su ile karıştırarak bir macun elde edin.

Karışımı tencereye uygulayın: Karışımı yanık olan bölgeye sürün ve bir süre bekletin.

Ovalayın: Bir sünger veya fırça yardımıyla nazikçe ovun.

Durulayın: Tencereyi bol su ile durulayın.

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