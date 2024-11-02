15 Yıllık Kalaycı Hilesini Açıkladı: Yanmış Çelik Tencereyi 5 Dakikada Parlatmanın Formülü Bakın Neymiş
15 yıllık kalaycı, yanmış çelik tencereleri 5 dakikada nasıl parlattığının hilesini açıkladı. Evde bulunan birkaç basit malzeme ile ev hanımlarının imdadına yetişen bu pratik yöntemlerle, tencereleriniz ilk günkü gibi parlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
"Yanık tencere mi? Artık sorun değil!" diyeceğimiz günler geldi. Mutfakların en büyük düşmanı olan yanık tencereleri artık çöpe atmaya atmayacaksınız. 15 yıllık kalaycı yanmış çelik tencereleri 5 dakikada nasıl parlattığının hilesini açıkladı. Evde bulunan birkaç basit malzeme ile kolayca siz de temizleyebilirsiniz. Ev hanımlarının imdadına yetişen bu pratik yöntemlerle, tencereleriniz ilk günkü gibi parlayacak.
YANIK TENCERELERİ PARLATMANIN FORMÜLÜ
Beyaz Sirke ve Amonyak: Bu ikilinin gücü, yanık lekeleri üzerinde mucizevi sonuçlar doğurur. Tencereye eşit miktarda sirke ve amonyak ekleyip bir süre beklettikten sonra ovmak yeterli olacaktır.
Bulaşık Deterjanı: Bulaşık deterjanı, yağlı ve yapışkan lekeleri çözmede oldukça etkilidir. Tencereyi su ve bulaşık deterjanı ile kaynatarak bekletmek, yanıkların yumuşamasını sağlar.
Limon Tuzu: Doğal bir temizleyici olan limon tuzu, hem yanık lekelerini çıkarır hem de tencerenizi parlatır. Tencereyi su ve limon tuzu ile kaynatarak beklettikten sonra ovmak yeterli olacaktır.
Karbonat: Karbonat, asidik yapıdaki lekelerin giderilmesinde oldukça etkilidir. Tencereye karbonat ve su karışımı uygulayarak bekletmek, yanıkların yumuşamasını sağlar.
TEMİZLEME AŞAMALARI
Tencerenin soğumasını bekleyin: Sıcak tencereye doğrudan temas etmek yanıklara neden olabilir.
Yanık olan bölgeyi belirleyin: Yanık olan bölgeye uygun temizleme yöntemini seçin.
Karışımı hazırlayın: Seçtiğiniz temizleyiciyi su ile karıştırarak bir macun elde edin.
Karışımı tencereye uygulayın: Karışımı yanık olan bölgeye sürün ve bir süre bekletin.
Ovalayın: Bir sünger veya fırça yardımıyla nazikçe ovun.
Durulayın: Tencereyi bol su ile durulayın.