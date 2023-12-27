1478’lerin arasında 1428’i bulabilir misiniz? Zeki insanlar 15 saniyede buluyor

Hazırlanan optik illüzyonda çok sayıda 1478’in arasındaki 1428’i sadece 15 saniyede bulmanız gerekiyor. IQ seviyesi yüksek olanlar testi hemen çözüyor

1478’lerin arasında 1428’i bulabilir misiniz? Zeki insanlar 15 saniyede buluyor

Aklınızı başınızdan alacak zorlukta bir optik illüzyonla karşınızdayız. Rakamlarla arası iyi olanların bile pes ettiği bu testte gözlerinizi zorlamanızı isteyeceğiz.

Unutmayın her gün çözülen IQ test algılama yeteneğinizi artırır bunun yanı sıra zihninizi de iyice keskinleştirir.

Zamanla gözleriniz ve algılarınız problemleri çözme konusunda hızlanır. Olaylara adeta bir dedektif gibi yaklaşmaya başlarsınız. Öyleyse zorlu bir test ile devam edelim…

15 SANİYEDE TESTİ ÇÖZMENİZ GEREKMEKTEDİR

1478’lerin arasında 1428’i bulabilir misiniz? Zeki insanlar 15 saniyede buluyor - Resim : 1

15 SANİYEDE 1428’İ BULUN!
Yukarıda verilen görselde çok sayıda 1478 rakamı arasında saklanan 1428’i bulmanızı istiyoruz. Bu zorlu test için ise sadece 15 saniyeniz var. Hadi gözleriniz deneyelim…

1428’i bulun. Süreniz başladı…


10…

9…

8…


3…

2…

1…

Ve süreniz doldu.

İŞTE SONUÇ


Beyin yakan bu testte 1428 rakamı görselin sağ alt köşesinde bulunuyordu. Çözümü kolaylık görebilmeniz için 1428’i aşağıda kırmızı daire içerisine aldık.

1478’lerin arasında 1428’i bulabilir misiniz? Zeki insanlar 15 saniyede buluyor - Resim : 2

Kaynak: fresherslive.com

Star TV Yalı Çapkını dizisine rakip! Tüm zamanların rekorunu kıran dizi
Star TV Yalı Çapkını dizisine rakip! Tüm zamanların rekorunu kıran dizi
Türkiye'de 5 kişi üretiyor: Tanesi tam 300 TL'den alıcı buluyor
Türkiye'de 5 kişi üretiyor: Tanesi tam 300 TL'den alıcı buluyor
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsü yıllar önce bilmişti: Bill Gates'in 2024 kehanetleri ortaya çıktı! Koronavirüsü yıllar önce bilmişti: Bill Gates'in 2024 kehanetleri ortaya çıktı!
Kredi kartına taksit dönemi bitiyor mu? 'O tarihe kadar tüm avantajları kullanılmalı' Kredi kartına taksit dönemi bitiyor mu? 'O tarihe kadar tüm avantajları kullanılmalı'
Starbucks bardağı başını yakan spiker sessizliğini bozdu: 'Bir de benden dinleyin' Starbucks bardağı başını yakan spiker sessizliğini bozdu: 'Bir de benden dinleyin'
Dünya 'ruh sağlığı' haritası yayımlandı: İşte Türkiye'nin durumu Dünya 'ruh sağlığı' haritası yayımlandı: İşte Türkiye'nin durumu
İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın! İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek