1478’lerin arasında 1428’i bulabilir misiniz? Zeki insanlar 15 saniyede buluyor

Aklınızı başınızdan alacak zorlukta bir optik illüzyonla karşınızdayız. Rakamlarla arası iyi olanların bile pes ettiği bu testte gözlerinizi zorlamanızı isteyeceğiz.

Unutmayın her gün çözülen IQ test algılama yeteneğinizi artırır bunun yanı sıra zihninizi de iyice keskinleştirir.

Zamanla gözleriniz ve algılarınız problemleri çözme konusunda hızlanır. Olaylara adeta bir dedektif gibi yaklaşmaya başlarsınız. Öyleyse zorlu bir test ile devam edelim…

15 SANİYEDE TESTİ ÇÖZMENİZ GEREKMEKTEDİR

15 SANİYEDE 1428’İ BULUN!

Yukarıda verilen görselde çok sayıda 1478 rakamı arasında saklanan 1428’i bulmanızı istiyoruz. Bu zorlu test için ise sadece 15 saniyeniz var. Hadi gözleriniz deneyelim…

1428’i bulun. Süreniz başladı…



10…

9…

8…

…



3…

2…

1…

Ve süreniz doldu.

İŞTE SONUÇ



Beyin yakan bu testte 1428 rakamı görselin sağ alt köşesinde bulunuyordu. Çözümü kolaylık görebilmeniz için 1428’i aşağıda kırmızı daire içerisine aldık.

Kaynak: fresherslive.com