14 Milyon İnsanı İlgilendiriyor: Bütün Bilgiler Ellerindeydi! Resmen İflas Etti

14 milyon insanın DNA verisini elinde bulunduran dev biyoteknoloji şirketi 23andMe, iflasla boğuşuyor. Tükürük testiyle DNA analizleri gerçekleştiren ünlü şirket, 20 yıldır sektörde faaliyet gösteriyordu.

14 Milyon İnsanı İlgilendiriyor: Bütün Bilgiler Ellerindeydi! Resmen İflas Etti

Dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketlerinden biri olan 23andMe, tükürük testiyle yaptığı DNA analizleriyle tanınan bir isim haline gelmişti. Yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren ve 14 milyondan fazla müşterinin genetik verisine sahip olan şirketin, iflasın eşiğine gelmesiyle bu verilerin geleceği konusundaki endişeler de artmaya başladı.

14 Milyon İnsanı İlgilendiriyor: Bütün Bilgiler Ellerindeydi! Resmen İflas Etti - Resim : 1

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN DNA VERİSİ TOPLAMIŞTI

23andMe, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın tükürük testi yaparak DNA analizi hizmetini kullandığı, basit ve geniş çapta erişilebilir bir genetik test sunmuştu. Ancak şirket, son dönemde büyük mali zorluklarla karşı karşıya kaldı.

14 Milyon İnsanı İlgilendiriyor: Bütün Bilgiler Ellerindeydi! Resmen İflas Etti - Resim : 2

DNA VERİLERİ GİZLİ KALACAK MI?

DNA analizleriyle ün kazanan şirketin iflas sürecine girmesi, elinde bulundurduğu 14 milyon genetik verinin akıbeti konusunda ciddi soru işaretlerine yol açtı. Şirketin CEO'su Anne Wojcicki, müşterilerin gizliliğine bağlı olduklarını ve mevcut gizlilik politikalarının geçerliliğini koruyacağını belirtti.

14 Milyon İnsanı İlgilendiriyor: Bütün Bilgiler Ellerindeydi! Resmen İflas Etti - Resim : 3

DEV ŞİRKET İFLASIN EŞİĞİNE NASIL GELDİ?

23andMe, 2021'de halka arz edildikten sonra hızla değer kaybetti. Şirketin değeri yüzde 97 oranında düşerken, 2023'te yaklaşık yedi milyon kullanıcının verilerini etkileyen büyük bir veri ihlali yaşandı ve bu ihlalin ardından 30 milyon dolarlık bir toplu dava ile karşılaştı. Ayrıca, geçtiğimiz ay şirketin yeniden özel bir firma olacağına dair haberler üzerine yedi bağımsız yönetici istifa etti. Kurulduğu günden bu yana kar elde edemeyen şirketin iflasın eşiğinde olduğu bildiriliyor.

Şirketin iflas durumunda genetik veri depolarının nasıl yönetileceği ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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