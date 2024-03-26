1000 yıllık şifa; İbn-i Sina'nın baş ağrısı için doğal reçetesi

Baş ağrısı birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. En yaygın nedenler arasında stres, yorgunluk, açlık, susuzluk, hormonal değişiklikler, sinüzit, migren, tansiyon problemleri ve göz rahatsızlıkları bulunmaktadır. Ayrıca baş ağrısına neden olan diğer faktörler arasında sigara içmek, alkol tüketimi, düzensiz uyku düzeni ve yanlış duruş pozisyonları da yer almaktadır. Eğer baş ağrısı sık ve şiddetli bir şekilde tekrarlıyorsa, bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Uzmanlar, baş ağrısının altında yatan nedeni belirleyerek uygun tedavi yöntemlerini önermektedir.

BAŞ AĞRISINA DOĞAL REÇETE