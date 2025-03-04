10 Yaş Altındaki En Güvenilir ve Dayanıklı Otomobiller Listelendi! İlana Koyar Koymaz Satılıyor
Otomobil satın alırken en önemli kriterlerden biri güvenilirlik ve düşük bakım maliyetleridir. Uzmanlar, yüksek dayanıklılığa sahip ve uzun yıllar sorunsuz kullanılabilecek en güvenilir 10 yaş altı araçları sıraladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Eğer uzun ömürlü ve sağlam bir araç arıyorsanız, Japon mühendisliğinin harikası Honda Fit/Jazz listenin zirvesinde yer alıyor. ABD’de ortalama 12.169 dolara satın alınabilen bu modelin, yaklaşık 9 yıl daha dayanabileceği belirtiliyor.
İkinci sırada ise Volkswagen Passat bulunuyor. 9.912 dolarlık ortalama fiyatı ve 7 yıla kadar kalan kullanım ömrüyle en güvenilir seçenekler arasında yer alıyor.
Listenin üçüncü sırasında ise Lincoln MKZ var. 12.298 dolarlık fiyat etiketiyle bu modelin 7 yıldan fazla kullanım ömrüne sahip olduğu belirtiliyor.
EN DAYANIKLI VE GÜVENİLİR 10 YAŞ ALTINDAKİ ARAÇLAR
Honda Fit/Jazz – Uzun ömürlü, ekonomik ve dayanıklı.
Volkswagen Passat – Güçlü motor yapısı ve düşük bakım maliyetleriyle öne çıkıyor.
Lincoln MKZ – Konforlu bir sürüş ve yüksek dayanıklılık sunuyor.
Kia Rio 5 Kapılı – Uygun fiyatlı ve güvenilir bir hatchback seçeneği.
Mercedes-Benz CLA – Şık tasarım ve kaliteli malzemelerle uzun ömürlü bir model.
Kia Rio – Kompakt ve yakıt tasarruflu bir araç.
Honda Civic – Efsanevi dayanıklılığı ile yıllarca sorunsuz kullanım sunar.
Buick Encore – SUV sevenler için uzun ömürlü bir model.
Jeep Compass – Sağlam yapısı ile off-road için de uygun.
Nissan Versa – Ekonomik yakıt tüketimi ve geniş iç hacmiyle öne çıkıyor.
Toyota Corolla – Yüksek ikinci el değeri ve sağlamlığı ile listede.
Mazda CX-9 – Geniş iç hacmiyle aileler için mükemmel bir SUV.
Hyundai Elantra – Konforlu sürüş deneyimi ve dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor.
Tesla Model S – Elektrikli otomobil teknolojisinin öncülerinden biri.
Ford Fusion Energi – Hibrit teknolojisi ve uzun ömürlü bataryasıyla dikkat çekiyor.