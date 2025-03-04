10 Yaş Altındaki En Güvenilir ve Dayanıklı Otomobiller Listelendi! İlana Koyar Koymaz Satılıyor

İkinci sırada ise Volkswagen Passat bulunuyor. 9.912 dolarlık ortalama fiyatı ve 7 yıla kadar kalan kullanım ömrüyle en güvenilir seçenekler arasında yer alıyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Lincoln MKZ var. 12.298 dolarlık fiyat etiketiyle bu modelin 7 yıldan fazla kullanım ömrüne sahip olduğu belirtiliyor.