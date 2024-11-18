1 Ocak'tan İtibaren Bu Telefonlarda WhatsApp Çalışmayacak
WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir değişiklik Şubat 2025’te yürürlüğe giriyor. Meta, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın, KaiOS işletim sistemine sahip eski model telefonlarda artık desteklenmeyeceğini açıkladı.
Kaynak: Artı49
WhatsApp, eski teknolojilere verdiği desteği sonlandırarak, modern işletim sistemlerine odaklanma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, KaiOS tabanlı telefonlarda WhatsApp kullanımı 2025 Şubat ayından itibaren sona erecek.
ERİŞİM TAMAMEN KESİLECEK
KaiOS, özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygun fiyatlı telefonlarda kullanılan, sınırlı akıllı telefon özellikleri sunan bir işletim sistemi olarak biliniyor. 2017’de piyasaya sürülen bu sistem, bugüne kadar 70’ten fazla cihazda yer aldı.
Meta, KaiOS işletim sistemi kullanıcılarının 25 Haziran 2024 itibarıyla yeni WhatsApp hesapları oluşturamayacaklarını duyurmuştu. Mevcut kullanıcılar ise Şubat 2025’e kadar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Bu tarihten sonra tüm hesaplar kapatılarak erişim tamamen kesilecek.
HANGİ MODELLER ETKİLENECEK?
WhatsApp desteğinin sona ermesiyle etkilenecek bazı KaiOS cihazları şunlar:
Nokia 8110 4G
Nokia 2760 Flip
JioPhone ve JioPhone 2
Alcatel Go Flip 3 ve Go Flip 4
CAT B35
Doro 7050 ve Doro 7060
MTN Smart S ve Smart T
Orange Sanza
KULLANICILAR TEPKİLİ
Meta’nın kararı bazı kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yarattı. Özellikle, KaiOS cihazlarını yakın zamanda satın alanlar ve WhatsApp kullanımına devam etmeyi planlayanlar, sosyal medyada bu karara tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar, uygulamanın desteklenmediğine dair aldıkları hata mesajlarından dolayı şaşkın.
WhatsApp’ın KaiOS’tan kaldırılmasıyla birlikte, uygulamanın bu cihazlara yeniden indirilmesi de mümkün olmayacak. Meta, KaiOS’un güncel gereksinimleri karşılayamaması nedeniyle bu kararı aldığını ve kaynaklarını modern işletim sistemlerine yönlendireceğini belirtti.
NEDEN DESTEK SONA ERDİRİLİYOR?
KaiOS, Android ve iOS gibi yaygın mobil işletim sistemlerine kıyasla sınırlı özellikler sunuyor. WhatsApp ise kullanıcılarına sunduğu geniş özellik yelpazesi ve sık güncellemelerle güçlü bir altyapı gerektiriyor. KaiOS bu gereksinimleri karşılamadığından, Meta, WhatsApp hizmetinin güvenlik ve stabilite standartlarını korumak amacıyla daha güncel platformlara odaklanmayı tercih etti.
SORUNSUZ KULLANMAK İÇİN BU DETAYA DİKKAT
Meta, WhatsApp kullanıcılarının uygulamayı sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilmesi için modern işletim sistemine sahip cihazlara geçiş yapmalarını öneriyor. Şubat 2025’ten sonra WhatsApp’ı kullanmak isteyenler, Android veya iOS tabanlı bir cihaza geçiş yapmak durumunda kalacak.
Alternatif olarak, feature phone kullanıcılarının farklı mesajlaşma yöntemlerine yönelmesi ya da WhatsApp kullanımını tamamen bırakması gerekecek.