1 Ocak'tan İtibaren Bu Telefonlarda WhatsApp Çalışmayacak

NEDEN DESTEK SONA ERDİRİLİYOR?

KaiOS, Android ve iOS gibi yaygın mobil işletim sistemlerine kıyasla sınırlı özellikler sunuyor. WhatsApp ise kullanıcılarına sunduğu geniş özellik yelpazesi ve sık güncellemelerle güçlü bir altyapı gerektiriyor. KaiOS bu gereksinimleri karşılamadığından, Meta, WhatsApp hizmetinin güvenlik ve stabilite standartlarını korumak amacıyla daha güncel platformlara odaklanmayı tercih etti.

SORUNSUZ KULLANMAK İÇİN BU DETAYA DİKKAT

Meta, WhatsApp kullanıcılarının uygulamayı sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilmesi için modern işletim sistemine sahip cihazlara geçiş yapmalarını öneriyor. Şubat 2025’ten sonra WhatsApp’ı kullanmak isteyenler, Android veya iOS tabanlı bir cihaza geçiş yapmak durumunda kalacak.

Alternatif olarak, feature phone kullanıcılarının farklı mesajlaşma yöntemlerine yönelmesi ya da WhatsApp kullanımını tamamen bırakması gerekecek.