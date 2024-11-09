1 Kaşık Tüketildiği Anda Saniyeler İçerisinde Kana Karışıyor: Tansiyonu 12-8'e Sabitliyor!

Bağışıklık sistemini güçlendiren pekmez, hastalıklara karşı vücudu korur. Ancak pekmez tüketirken bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nur Tatlıoğlu, özellikle kış aylarında vazgeçilmez bir besin olan pekmezle ilgili detaylı bilgiler sunarak, doğru tüketim şeklinin önemine vurgu yapıyor. Anadolu’da geleneksel yöntemlerle binlerce yıldır üretilen pekmez, şeker katkısı olmadan meyve sularının yoğunlaştırılmasıyla elde ediliyor.

TAM BİR MİNERAL DEPOSU

Pekmez, üzüm başta olmak üzere keçiboynuzu, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir ve şeker pancarından da üretilir. İçeriğindeki yüksek şeker oranıyla iyi bir enerji kaynağı olan pekmez; kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından da zengindir. Pekmezin içerdiği besin değerleri, üretildiği meyveye göre farklılık gösterir.