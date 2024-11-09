1 Kaşık Tüketildiği Anda Saniyeler İçerisinde Kana Karışıyor: Tansiyonu 12-8'e Sabitliyor!
Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayarak kemik gelişimine katkıda bulunan pekmez, aynı zamanda içeriğindeki demir sayesinde kansızlığa da iyi geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bağışıklık sistemini güçlendiren pekmez, hastalıklara karşı vücudu korur. Ancak pekmez tüketirken bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nur Tatlıoğlu, özellikle kış aylarında vazgeçilmez bir besin olan pekmezle ilgili detaylı bilgiler sunarak, doğru tüketim şeklinin önemine vurgu yapıyor. Anadolu’da geleneksel yöntemlerle binlerce yıldır üretilen pekmez, şeker katkısı olmadan meyve sularının yoğunlaştırılmasıyla elde ediliyor.
TAM BİR MİNERAL DEPOSU
Pekmez, üzüm başta olmak üzere keçiboynuzu, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir ve şeker pancarından da üretilir. İçeriğindeki yüksek şeker oranıyla iyi bir enerji kaynağı olan pekmez; kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından da zengindir. Pekmezin içerdiği besin değerleri, üretildiği meyveye göre farklılık gösterir.
HIZLA KANA KARIŞIR
Pekmez, glikoz ve fruktoz içeriği sayesinde sindirim gerektirmeden hızla kana karışan bir enerji kaynağıdır. B1, B2, B3 vitaminleri ve krom, demir gibi mineralleriyle yüksek bir vitamin ve mineral deposudur. Bir yemek kaşığı pekmez, yaklaşık 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içerir; 100 gramı ise 293 kalori sağlıyor.
KANSIZLIĞA DOĞAL ÇÖZÜM
Pekmez, vücudun kolayca emebileceği demir içeriği sayesinde kan yapımını destekleyerek kansızlığa karşı etkilidir. Kalsiyum içeriği bakımından süt ürünlerinden sonra en iyi kaynaklardan biri olan pekmez, kemik sağlığı için de önemlidir. Yüksek potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenler ve bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar içerir. Öksürüğe iyi gelmesi ve balgam söktürücü özelliği de bulunmaktadır.
DİYABET HASTALARINA UYARI
Pekmezdeki basit şekerler hızlıca kana karıştığından, diyabet hastalarının pekmezi sınırlı miktarda tüketmesi öneriliyor. Mineral oranının yüksek olması nedeniyle özellikle hamileler, emziren anneler ve iyileşme sürecindeki hastalar için tavsiye ediliyor.
TANSİYON DÜZENLEYİCİ VE CİLT DOSTU
Büyüme çağındaki çocuklar, kilo alamayanlar veya iştahsızlık çekenler için pekmez önemli bir destek besindir. Cilt sağlığı için de faydalıdır; egzama, sedef ve akne gibi cilt sorunlarının tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir. Potasyum açısından zengin olan pekmez, tansiyonu dengelemeye de yardımcı olur. Uzmanlar, yetişkinlerin günde 1-2 yemek kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı pekmez tüketmesini tavsiye ediyor.