1 bardak içmeniz yeterli: kaşık bal eklenince faydası iki kat artıyormuş

Turşu suyu, sindirimi kolaylaştırabilir ve sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir. Ayrıca probiyotik özelliklere sahip olabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerden koruyabilir ve genel olarak vücut için detoks etkisi sağlayabilir. Bununla birlikte, turşu suyunun tüketilmesi durumunda sodyum alımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir sağlık durumu veya tedavi planı için öncelikle bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

BAL EKLEMEK GEREKİYOR

Turşu suyu balla içilince faydası ikiye katlanıyor. Peki ballı turşu suyu ne işe yarıyor?

Yeniçağ'da aktarılanlara göre; İnsanların özellikle ilerleyen yaşlarında kas ve kemik tutulmalarını engellemek için kan seviyesinin ve kalsiyum oranının dengeli olması şarttır.

Turşu suyunda bol miktarda bulunan kalsiyum, bunu engeller. İçerisine bal eklendiğinde ise etkisi 2 katına çıkar.

Özellikle yağlı yemeklerden sonra yaşanan mide ekşimesi gibi rahatsızlıkları önler.

Soğuk havalarla beraber artan faranjit gibi rahatsızlıklara antibiyotik etkisi yapar. Düzenli tüketildiğinde kuru öksürüğü önler.

Yemek borusunda bulunabilen kanserli hücrelerin azalmasına yardımcıdır. Bağışıklığı güçlendirirken, aynı zamanda kış hastalıklarını da engeller.

İçeriğinde bulunan yüksek miktardaki antibakteriyel sayesinde bağırsak ve midede fazlaca bulunan toksinleri idrar yolu ile atar.