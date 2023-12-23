1 bardak ekleyin! Lahana ve yaprak sarmasının lezzeti katlanıyor

Tavuk suyu genellikle pilav ve çorbaların lezzetini artırmak için kullanılır. Ancak lahana sarması ve yaprak sarmasına da lezzet kattığı bilinmektedir. Sarmaları pişirmeden önce, sarmaların üzerine 1 çay bardağı tavuk suyu gezdirilmesi önerilmektedir. Bu sayede sarmaların kuru kalmaması sağlanacak ve lezzetleri artacaktır. Bu yöntemle sarmalarınız daha lezzetli olacaktır.

Zeytinyağı da gezdirebilirsiniz;

YAPRAK SARMASININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Kadinhaber.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Yaprak sarması hazırlarken dikkat edilmesi gereken püf noktalar paylaşıldı. İşte o püf noktalar

Kusursuz bir yaprak sarma yapmak istiyorsanız öncelikle yaprak seçimi mühimdir. Yaprağı mevsiminde alabiliyorsanız en doğrusunu yapıyorsunuz. Etli sarma yapacaksanız daha küçük yaprakları, zeytinyağlılar için de daha genişçe yaprakları tercih ederseniz başarılı bir sonuca ulaşırsınız.



Saracağınız yaprakları sarmaya hazır hale getirmek için ön işlemden geçirmelisiniz. Eğer ki salamura yaprak kullanıyorsanız yaprakları tuzundan arındırmanız ve bir miktar yumuşamasını sağlamanız gerekecektir. Bunun için 1 gece önceden yaprakları suya koyun ve ara ara suyunu değiştirin.

Damak tadınıza göre ister etli isterseniz de zeytinyağlı iç harcını hazırlayın. Unutmayın sarmanızın lezzetini iç harcı belirleyecek.



Ön işlemden geçirdiğiniz yaprakların sap kısımlarını bıçak yardımıyla ayırıp sarmaya hazır hale getirin. Şimdi sıra marifetli ellerinizde. İncecik, kalem gibi yaprak sarmalar yapma zamanı. Sarmaları sararken iç harcını dengeli koymanız çok önemlidir. Pirincin pişerken su alıp şişeceğini unutmayın.



İşte geldik en önemli aşamaya, pişirme. Pişirme kısmında dikkat edeceğiniz birkaç püf nokta var. Öncelikle tencerenin dibine kullanmadığınız damarlı yaprakları dizin. Yine en alt sıraya soğan dilimleri ya da domates kabuğu da ekleyebilirsiniz. Bu lezzetini de katlayacaktır.



Sarmalarınızı aralarında boşluk kalmayacak şekilde tencereye sıra sıra dizin. Piştikten sonra sarmalarınızın daha parlak görünmesini istiyorsanız üzerine biraz zeytinyağı gezdirin.

Sarmalarınızı yatay değil dikey dizerseniz hepsinin aynı anda pişmesini sağlayabilirsiniz.

Tüm sarmalarınızı dizdikten sonra en üstü kapatmak için yine yapraklardan kullanabilirsiniz. Bu sayede en üst sıradaki sarmalarınızın kararmasını önleyeceksiniz.



Tencerenin kapağını kapatmadan en üste ya bir sarma taşı ya da porselen bir tabak koyarak sarmalarınızın dağılmasını önleyebilirsiniz.



Sarmalarınızın üzerine 1 su bardağı kadar sıcak su ilave edip, önce harlı ateşte 5 dakika kadar pişirmeye başlayın. Sonrasında en kısık ateşe alın ve ağır ağır pişmesini sağlayın.



Yaprak sarmalarınız lokum gibi piştikten sonra aynı tencerede soğumasını bekleyin. Unutmayın aktarma aşamasında sıcak sarmalarınız dağılabilir. Soğuyana kadar havayla temas etmesini önlerseniz kararma sıkıntısı yaşamazsınız.