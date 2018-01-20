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20.01.2018 14:55

Gözaltındaki şoför konuştu: Önüme karartı çıktı

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Gözaltındaki şoför konuştu: Önüme karartı çıktı
Eskişehir'de 11 kişinin öldüğü kazada hafif yaralı olarak kurtulan ve polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Muhsin Özer (51), Ankara'dan gece saat 24.00'te Bursa Uludağ'a gitmek için yola çıktığını söyledi. 

Özer polise verdiği ifadesinde Sivrihisar ilçesindeki mola yerinde otobüs şoförlüğünü Erkan Aydoğan'dan devraldığını anlatarak, "Eskişehir'de önüme bir karartı çıktı. Köpek sandım. Direksiyonu sağa kırdım ancak aracı toparlayamadım ve ağaca vurdum" dedi.

Eskişehir'den acı haber: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri yaralılardan bazılarını hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini, ölen 11 kişinin ise kimliklerini belirleme çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

"EN GÜZEL KARNE HEDİYESİ" BAŞLIKLI ÇAĞRI

Kaza yapan otobüsün bağlı olduğu 'Kartallar Gezi' tur şirketinin sosyal medya sayfasında geçen Salı günü '19 Ocak'ta son 5 kişilik koltuk fırsatı kaçırmayın. Sömestir tatilinde en güzel karne hediyesi' başlığı ile paylaştığı yazı dikkat çekti. Yazıda gezinin kişi başı 250 lira olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Sömestir tatilinde en güzel karne hediyesi 19 Ocak Cuma ve 26 Ocak Cuma 23.59 gece çıkışlı Bursa Uludağ kayak merkezi, Mudanya Trilye Cumalıkazık turu. Bursa merkez 4 yıldızlı otel konaklamalı. 2 kahvaltı 1 öğlen mangalda ekmek arası balık ikramı. Akşam yemeği. Milli Park girişleri dahil 250 TL. Ödemesini tamamlayan misafirlerimize koltuk numarası verilecektir. 1'inci gün 19 Ocak Cuma gece 23.59'da Kumrulardan hareketle Eskişehir yolu güzergahından Uludağ'a hareket ediyoruz. Yolda dağıtacağımız zengin kahvaltı ikramının ardından sabah saatlerinde Uludağ'da oluyoruz. Oteller bölgesinde bulunan tesisler çok pahalı olduğundan rehberimizin yönlendireceği kamuya ait tesislerde Uludağ'ın muhteşem havasını teneffüs ediyoruz. Kızak ve kayak yapmak isteyen misafirlerimiz gün boyu karın keyfini çıkartıyorlar. Kayak yapmayacak misafirlerimiz için oteller bölgesinde doğa yürüyüşümüzü yapıyoruz."
 

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