Gözaltındaki çocuklara polis dayağı!

Adana'da adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara, bir polis memuru şiddet uyguladı.

Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, polis memuru hakkında 'kasten yaralama' suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini veren avukatlar ayrıca, iddia ettikleri olay anına ilişkin olduğu belirtilen cep telefonuyla çekilen bir görüntüyü de delil olarak sundu.

İzlenme: 382