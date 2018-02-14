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14.02.2018 18:55

Gözaltında olan Serpil Kemalbay, açlık grevine başladı

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Gözaltında olan Serpil Kemalbay, açlık grevine başladı
Gözaltındaki HDP eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, açlık grevine başladığını duyurdu.

Hakkında yakalama kararı olduğu için ifade vermek üzere gittiği Ankara Adliyesi önünde dün gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay açlık grevine başladı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tek kişilik hücrede tutulan Kemalbay’a gönderilen elbiseler verilmedi. HDP Basın Bürosu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; Kemalbay, haksız ve hukuksuz gözaltı ve soruşturmaya karşı açlık grevine başladığını duyurdu. 

 

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