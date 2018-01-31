Gözaltına alınan TTB yöneticisinin işine son verildi

Diyarbakır Merkez Bankası'nda sözleşmeli olarak çalışan Şeyhmus Gökalp, gözaltına alınan 11 kişiden biriydi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili olarak yapılan “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasının ardından gözaltına alınan 11 Türk Tabipleri Birliği yöneticisinden biri olan Dr. Şeyhmus Gökalp’in işine son verildi.

Gazeteci Mahmut Bozarslan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün gözaltına alınan Gökalp’in sözleşmeli olarak çalıştığı Diyarbakır Merkez Bankası’ndaki işine son verildiğini aktardı.

Şeyhmus Gökalp kimdir?

1977 Nusaybin doğumlu olan Gökalp, 2002 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim olan Gökalp, işyeri hekimliği yapıyor. Diyarbakır Tabip Odası İnsan Hakları, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği, Basın Yayın, Olağandışı Durumlar Komisyonları üyeliklerinde bulunan Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası 2004-2008 Denetleme Kurulu üyesi ve TTB 2014-2016 Büyük Kongre delegesi ve Merkez Konsey üyesi.