  • BIST 119.529
  • Altın 161,730
  • Dolar 3,7532
  • Euro 4,6682
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
31.01.2018 22:10

Gözaltına alınan TTB yöneticisinin işine son verildi

»
Gözaltına alınan TTB yöneticisinin işine son verildi
Diyarbakır Merkez Bankası'nda sözleşmeli olarak çalışan Şeyhmus Gökalp, gözaltına alınan 11 kişiden biriydi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili olarak yapılan “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasının ardından gözaltına alınan 11 Türk Tabipleri Birliği yöneticisinden biri olan Dr. Şeyhmus Gökalp’in işine son verildi. 

Gazeteci Mahmut Bozarslan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün gözaltına alınan Gökalp’in sözleşmeli olarak çalıştığı Diyarbakır Merkez Bankası’ndaki işine son verildiğini aktardı. 

Şeyhmus Gökalp kimdir?

1977 Nusaybin doğumlu olan Gökalp, 2002 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim olan Gökalp, işyeri hekimliği yapıyor. Diyarbakır Tabip Odası İnsan Hakları, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği, Basın Yayın, Olağandışı Durumlar Komisyonları üyeliklerinde bulunan Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası 2004-2008 Denetleme Kurulu üyesi ve TTB 2014-2016 Büyük Kongre delegesi ve Merkez Konsey üyesi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minibüste dövülen işitme engelli gence suçlama31 Ocak 2018 Çarşamba 19:04
  • Profesör İştar Gözaydın 1 yıl sonra beraat etti31 Ocak 2018 Çarşamba 18:42
  • Ağrı'dan acı haber geldi!31 Ocak 2018 Çarşamba 17:44
  • Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan mide bulandıran olayla ilgili açıklama31 Ocak 2018 Çarşamba 17:25
  • Reyhanlı'ya bugün atılan roket sayısı 5'e yükseldi!31 Ocak 2018 Çarşamba 17:00
  • Büyükada davasında flaş gelişme!31 Ocak 2018 Çarşamba 16:45
  • İdlib şehidi DSİ çalışanı Tanboğa, son yolculuğuna uğurlandı31 Ocak 2018 Çarşamba 16:12
  • Köpeğe tecavüz eden adama istenen ceza belli oldu31 Ocak 2018 Çarşamba 16:00
  • İstiklal Caddesi'nde panik anları31 Ocak 2018 Çarşamba 15:56
  • Fiyatta anlaşamadığı emlakçıya pompalı tüfekle saldırı31 Ocak 2018 Çarşamba 15:53
    • FOTO GALERİ
    • Gözleri sayesinde hayatı değişti!
    • 152 yıl sonra gökyüzü şahane görüntülere sahne oldu
    • Dünyanın en kaslı çocuğuydu; son hali şaşırtıyor
    VİDEO GALERİ
    • Yandaş Cem Küçük bu kez o kanalı hedef gösterdi: Kapatın...
    • Darmık Dağı bombalanıyor! İşte ilk görüntüler
    • Kadıköy'de güvenlik kameralarına yansıyan ilginç olay
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti