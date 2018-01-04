Gözaltına alınan Hakan Gülseven hakkında karar

Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde GBT taraması sonrası gözaltına alınan Gazeteci Hakan Gülseven, serbest bırakıldı.

Bursa’nın Kemapaşa ilçesinde yapılan GBT taraması sonrası gözaltına alınan Gazeteci ve Haziran Yürütme Kurulu Üyesi Hakan Gülseven, serbest bırakıldı.

İleri Haber'den aktarılan bilgiye göre, gözaltına alınmasının sebebi yazdığı bir yazıdan dolayı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun şikayetiyle geçmişte açılmış bir dava.

Gülseven, “Bu davadan daha önce beraat etmiştim ama haberimiz olmadan yeniden açılmış. Yeni açtıkları davada da ifade vermiştim ama ek ifade için yakalama kararı çıkartmışlar” bilgisini verdi.