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09.02.2018 19:50

Gözaltı kararı verilen HDP'li Kemalbay'dan ilk açıklama

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Gözaltı kararı verilen HDP'li Kemalbay'dan ilk açıklama
Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında da yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde HDP ve HDK bileşenlerine yönelik yapılan gözaltı operasyonlarında HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay'ın da gözaltı listesinde olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kemalbay'ın an itibariyle HDP Genel Merkezi'nde olduğu ancak gözaltına alınmadığı aktarıldı. Ancak Kemalbay da Emniyet'in gözaltı listesinde.

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, yazılı bir açıklama yaparak, "Gözaltı kararları siyasidir. Umutla, cesaretle, kararlılıkla Kongremize gidiyoruz" dedi.

Kemalbay'ın açıklaması şöyle:

İktidarın 11 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 3. Olağan Büyük Kongremize yönelik engelleme çalışmaları devam ediyor. Hemen her gün ülkenin dört bir yanında parti yöneticilerimize ve üyelerimize yönelik gözaltı operasyonları düzenleniyor.

Bu sabah yapılan hukuksuz operasyonda partimizin bileşeni olan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Devrimci Parti, Sosyalist Dayanışma Platformu, Demokratik Bölgeler Partisi ve Halkların Demokratik Kongresi eşbaşkan ve eşsözcüleri gözaltına alınmıştır. Bu hukuksuz gözaltıları kınıyoruz ve protesto ediyoruz. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

Bu hukuksuz ve keyfi operasyonların amacı Kongremizin sağlıklı bir şekilde yapılmasını engellemektir. Türkiye ve dünya kamuoyu, Kongremizin nasıl engellenmeye ve sağlıksız bir biçimde yapılmaya zorlandığını an be an izliyor.

Şu çok açık ki, yöneticilerimiz, üyelerimiz, bileşen partilerimiz, ittifaklarımız, kurum ve kuruluşlarımız Türkiye’nin demokrasi ve barış güçleri, demokratik siyasetin önemli bir parçası ve dinamiği olan HDP’yi sahipsiz bırakmayacaktır.

Bu sahiplenmeyi Türkiye kamuoyundan gizlemek için her türlü hukuksuzluğu uygulayan iktidar bilmelidir ki, ülkemizde demokrasi ve barış mücadelesini sürdüren, yüreği eşitlik ve özgürlük için çarpan milyonlar vardır. Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar ne Kongremizi yapmamızı ne de demokrasi ve barış mücadelemizi engelleyemez.

11 Şubat Pazar günü umutla, kararlılıkla ve cesaretle bir araya geleceğiz; halaylarımız, horonlarımız ve zılgıtlarımızla Kongremizi yapacağız. Demokratik siyaset konusundaki kararlı tutumumuzu hep birlikte sürdüreceğiz."

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