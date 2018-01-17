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17.01.2018 17:00

Görüntüsünü paylaşan arkadaşını canlı yayında dövdü

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Görüntüsünü paylaşan arkadaşını canlı yayında dövdü
Görüntüsünü sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan arkadaşını eve çağırıp yakınlarıyla birlikte dövdü.

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, (DHA) - Antalya'da görüntüsünü sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan arkadaşı İ.Y.A.'yı (14) evine çağıran Nesibe Ö. (17), annesi ve 3 yakınıyla birlikte kızı dövüp, bu anları da sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 14 Ocak Pazar günü Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y.A. adlı genç kız, arkadaşı Nesibe Ö.'nün bir görüntüsünü sosyal paylaşım sitesinde yayınladı. Bunun üzerine iki arkadaşın arası açıldı. Nesibe Ö., konuyla ilgili konuşmak için İ.Y.A.'yı, annesi Ayşe K. ve yakınları Doğu Ö., Eda Yaren K. ve Aziz Can D.'nin bulunduğu eve çağırdı. İddiaya göre, İ.Y.A'yı evde annesi ve yakınlarıyla döven Nesibe Ö., bu anları da kamerayla çekip sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda Nesibe Ö., annesi Ayşe K. ve 3 yakını gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Ayşe K., Doğu Ö. ve Aziz Can D. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Doğu Ö. ile Aziz Can D.'nin, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Yaşları 18'den küçük olan Nesibe Ö. ve Eda Yaren K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.

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