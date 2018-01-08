Google'da her hafta yüzlerce bisiklet kayboluyor

Google'ın Kaliforniya, Mountain View'deki merkezinden her hafta yüzlerce bisiklet kayboluyor.

Dünyanın birçok büyük teknoloji şirketini içerisinde bulunduran ünlü Silikon Vadisi'nin içinde bulunan Mountain View, Google'ın da genel merkezi olarak biliniyor.

Google, buradaki kampüsünde çalışanların kullanması için "Gbike" adı verilen bin 100 tane bisiklet bulunduruyor. Ancak bisikletlerinin yüzlercesi her hafta kayboluyor.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Google'ın her hafta 100 ila 250 arasındaki bisikleti kayboluyor.

Webtekno tarafından aktarılan haberde, bisikletlerin bazılarının okullarda, şehrin farklı yerlerinde bulunan çimlerde, derenin dibinde, bir barın çatısında bulunduğu belirtildi.

Google, bisikletlere GPS yerleştirerek Gbike kayıp oranını yavaşlatmaya çalıştı ancak bazı bisikletlerin Meksika sınırına kadar gittiğini gördü. Şimdi ise dev şirket bisikletleri bir uygulama ile kilitlemeyi planlıyor