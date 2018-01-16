Türkiye KHK'nın o maddesini aradı

Geçen hafta Google’da en çok aradığımız konu ve kelimeler belli olurken Interpress’in Google Türkiye'den elde ettiği verilere göre 08–15 Ocak tarihleri arasında Türkiye’de en çok aranan konunun “Resmi Gazete, 697 Sayılı KHK” olduğu ortaya çıktı. İkinci sırada geçtiğimiz günlerde meydana gelen “Trabzon Uçak Kazası” yer alırken üçüncü sırayı ise ayrılık haberleri ile gündemde olan “Ahmet Kural, Sıla” aldı. Dördüncü sırada gözaltına alınma haberleri ile gündeme gelen “Feyza Civelek” yer alırken çalıştığı kanalda sunduğu ana haber bülteninden süpriz bir kararla ayrılan “Jülide Ateş” ise geçen hafta Google’da en çok aranan beşinci kelime oldu.
Yeni başladığı programında yaşanan talihsiz bir olayla gündemde olan “Seda Sayan Demet Akalın” altıncı sırada yer alırken geçen hafta en çok aradığımız konulardan ikisi ise “İSKİ, su kesintisi” ve “Askerlik yeri sorgulama” oldu. Ölümünün 28. yılında anılan ünlü şair “Cemal Süreya” listede dokuzuncu sırada yer alırken CHP İstanbul İl Başkanı seçilen “Canan Kaftancıoğlu” ise en çok arananlar listesinde onuncu sırada yer aldı.
Google’da en çok aranan diğer kelime ve konular ise şöyle sıralandı:
11. Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder
12. Koray Avcı
13. Aksel Bonfil
14. Deliha 2
15. Şahin Alpay, Mehmet Altan, Anayasa Mahkemesi
16. İzmir’de deprem
17. Selahattin Demirtaş
18. Edis Görgülü
19. Afrin operasyonu
20. Fatih Akın, Altın Küre Ödülleri
21. Jessica Falkholt
22. Mehmet Korutürk, Deren Talu
23. Burcu Binici
24. Burcu Esmersoy
25. Kıvırcık Ali
26. Dilek Özçelik
27. Kanal İstanbul
28. Hilal Özdemir, Hazım Körmükçü
29. Hakan Peker
30. Zika virüsü
(medya faresi)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.