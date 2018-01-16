Türkiye KHK'nın o maddesini aradı

Geçen hafta Google’da en çok aradığımız konu ve kelimeler belli oldu.

Geçen hafta Google’da en çok aradığımız konu ve kelimeler belli olurken Interpress’in Google Türkiye'den elde ettiği verilere göre 08–15 Ocak tarihleri arasında Türkiye’de en çok aranan konunun “Resmi Gazete, 697 Sayılı KHK” olduğu ortaya çıktı. İkinci sırada geçtiğimiz günlerde meydana gelen “Trabzon Uçak Kazası” yer alırken üçüncü sırayı ise ayrılık haberleri ile gündemde olan “Ahmet Kural, Sıla” aldı. Dördüncü sırada gözaltına alınma haberleri ile gündeme gelen “Feyza Civelek” yer alırken çalıştığı kanalda sunduğu ana haber bülteninden süpriz bir kararla ayrılan “Jülide Ateş” ise geçen hafta Google’da en çok aranan beşinci kelime oldu.

Yeni başladığı programında yaşanan talihsiz bir olayla gündemde olan “Seda Sayan Demet Akalın” altıncı sırada yer alırken geçen hafta en çok aradığımız konulardan ikisi ise “İSKİ, su kesintisi” ve “Askerlik yeri sorgulama” oldu. Ölümünün 28. yılında anılan ünlü şair “Cemal Süreya” listede dokuzuncu sırada yer alırken CHP İstanbul İl Başkanı seçilen “Canan Kaftancıoğlu” ise en çok arananlar listesinde onuncu sırada yer aldı.

Google’da en çok aranan diğer kelime ve konular ise şöyle sıralandı:

11. Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder

12. Koray Avcı

13. Aksel Bonfil

14. Deliha 2

15. Şahin Alpay, Mehmet Altan, Anayasa Mahkemesi

16. İzmir’de deprem

17. Selahattin Demirtaş

18. Edis Görgülü

19. Afrin operasyonu

20. Fatih Akın, Altın Küre Ödülleri

21. Jessica Falkholt

22. Mehmet Korutürk, Deren Talu

23. Burcu Binici

24. Burcu Esmersoy

25. Kıvırcık Ali

26. Dilek Özçelik

27. Kanal İstanbul

28. Hilal Özdemir, Hazım Körmükçü

29. Hakan Peker

30. Zika virüsü

(medya faresi)