Google'a rekor ceza!

Hindistan Rekabet Kurumu (CCI), ülkede yaygın kullanılan arama motoru Google'a, kendi hizmetleri ve ortaklarının lehine arama yanlılığı yaptığı gerekçesiyle para cezası verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, internet üzerinden yapılan aramalardaki pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a, 1,36 milyar rupi (yaklaşık 21 milyon dolar) para cezası verildiği bildirildi.

'HAKSIZ UYGULAMALARDAN KAÇINMA' UYARISI

Açıklamada, ayrıca, Google'a haksız uygulamalardan kaçınması uyarısında bulunuldu.

"Matrimony.com" adlı internet sitesi ve tüketici haklarını savunan CUTS adlı birliğin, 2012'de yaptığı şikayetin ardından kurumun Google'ı incelemeye aldığı kaydedildi.

GOOGLE 2015'TE ÖZÜR DİLEDİ

Şikayetlerde, Google'ın arama sonuçlarını, kendisinin ve ortaklarının hizmetlerini tanıtmak yönünde manipüle ettiği ileri sürüldü.

Hindistan, geçen yıl, Başbakan Narendra Modi'yi, arama sonuçlarında "dünyanın en ahmak lideri" olarak gösteren Google'a dava açmıştı.

Daha önce de görsel arama sonuçlarında Modi'yi "Hindistan'ın ilk 10 suçlusu" olarak gösteren Google bu hatadan ötürü 2015'te özür dilemişti.