Google Play Store’da skandal oyun: CHP düşman gösterildi!

Reisman isimli karakterin ‘vatan hainleri’ne karşı mücadele ettiği "Reis Son Osmanlı" oyununda Reis'e karşı savaşanlar cephesinde CHP ve HDP de gösterildi

Google Play Store’daki "Reis Son Osmanlı" oyunun tanıtımında skandal ifadelere yer verildi. Reisman isimli karakterin ‘vatan hainleri’ne karşı mücadele ettiği oyunda Reisman’e karşı savaşanlar cephesinde CHP, HDP de gösterildi. CHP, HDP ve tüm terör örgütleri Reis'e karşı ortak cephede savaşmaktadır denilen oyun tanıtımında Avrupa, Amerika ve İsrail’i temsil eden karakterlere de yer verildi.

Birgün'ün haberine göre oyunda zafer işaretiyle gelen biri, üstünde FETÖ yazan ve Reza kartı atan bir karakter, eski polis ve firari FETÖ sanığı Emre Uslu, avukat cübbeli bir kişi ve Amerikan polisleri de Reisman’e karşı dövüşüyor.