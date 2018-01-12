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12.01.2018 12:40
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Gonca Vuslateri sosyal medyayı salladı!

Gonca Vuslateri sosyal medyayı salladı!
Son zamanlarda magazin gündemini sıkça meşgul eden Seda Sayan ve Seren Serengil polemiğine oyuncu Gonca Vuslateri de el attı. Vuslateri, Instagram hesabından Seda Sayan'ın taklidini yaptığı bir video paylaştı. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Seda Sayan, programına Gülben Ergen'i konuk ettikten sonra Seren Serengil tarafından sosyal medyada takipten çıkarılmıştı. Sayan, programında Serengil'in bu tavrı hakkında açıklamalarda bulumuştu.

Oyuncu Gonca Vuslateri, Seda Sayan'ın yaptığı açıklamaya kendi yorumunu kattı. Vuslateri'nin Seda Sayan taklidi beğeni rekoru kırdı.

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