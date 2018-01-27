Gomis, gol sevinciyle o haberlere gönderme yaptı

Bafetimbi Gomis attığı golün ardından taraftarlara dönerek para işareti yaptı ve ardından "hayır" anlamına gelen bir başka işaret daha yaparak "Para için oynamadığı" iddialarını yalanladı.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Osmanlıspor'u Feghouli ve Gomis'in golleri ile 2-0 mağlup etti. Karşılaşma yedek başlayan Gomis, oyuna 81. dakikada Eren Derdiyok'un yerine girdi. Karşılaşmanın 89. dakikasında gol atan Fransız golcü, daha sonra ilginç bir gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanına para almadığı için oynamadığı yönünde çıkan haberlere karşılık olarak, Gomis golden sonra para işareti yaptı.

"PARASINI ALMADIĞI İÇİN OYNAMAK İSTEMEDİ"

Bilindiği üzere Gomis'in, Kayserispor maçı ilk 11'ine alınmaması bir gazetede "Parasını alamadığı için oynamak istemedi" şeklinde manşet olmuştu.

"BENİM SEVİNCİMDEN ÇOK TAKIMIN BAŞARISI ÖNEMLİ"

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, 2-0 kazanılan Osmanlıspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Gol attığım için çok mutluyum. Ama benim sevincimden çok takımın başarısı daha önemli benim için. 3 puan bizim ve rakiplerimizin baskı hissetmesi için önemliydi. Bu yüzden çok mutluyuz." (Gomis attığı golden sonra tribünlere giderek para için idmana çıkmadığı haberlerini kast ederek bunun gerçeği yansıtmadığını gösterdi.)

"Zor bir maçtı. En iyi maçımız değildi. Çıktık ve 3 puanı aldık. En önemlisiydi de buydu sanırım. Fatih Terim'le birlikte yeni bir sistem ve oyun düzenimiz var. Buna alışıyoruz. İyi bir başlangıç yaptık. Yenilmezlik serimiz var. Bunu sezon sonuna kadar devam ettirip Başakşehir'in önünde şampiyon olacağız."