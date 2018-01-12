  • BIST 115.219
  • Altın 160,865
  • Dolar 3,7563
  • Euro 4,5575
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
12.01.2018 12:40

Gölet cehennemine bir baraj daha

»
Gölet cehennemine bir baraj daha
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan Kandıra’nın gölet cehennemine çevrildiğini ve Safalı Göleti için vatandaşların kamulaştırılan arazilerine ne zaman ödeme yapılacağını Orman ve Su İşleri Bakanına Yazılı olarak sormuştu.

CHP'li Tarhan'a bakanlıktan cevap geldi.
 

BİR BARAJ DAHA YAPACAĞIZ. YIRTMAÇDERE

Tarhan “ Kocaeli’ye yatırım yapılsın, gelişim sağlasın, üvey evlat muamelesi görmesin istiyoruz. Ancak yapılacak yatırımların vatandaşı üzmemesi gerekmektedir. Kandıra baraj cehennemine döndü, vatandaş kamulaştırılan yerlerin paralarını alamıyor. Barajlardan şikayet ediyor ancak Bakanlık bu duruma hiç kulak asmadan Yırtmaçdere mevkiine bir baraj daha yapacaklarını açıklamasında bulunuyor. Vatandaşın onayı alınmadan gerçekleştirilecek bütün yatırımların denetçisi olacağız.” Dedi.

KAMULAŞTIRMA VAR, ÖDEME YOK

Tahsin Tarhan “Kandıra’da yapımı devam eden Safalı Göleti için Bakanlık 134 adet taşınmazın olduğunu tescil işlemi gerçekleştikçe ödeme yapılacağını belirtiyor. Kandıralı vatandaşlarımız mağdur durumda devletin önce vatandaşını düşünmesi gerekmez mi? Bir an önce kamulaştırma bedellerinin ödenmesi gerekiyor. Köylülerimiz her geçen gün pahalılaşan fiyatlarla zor geçinirken kamulaştırma bedeli olan paralar onlar için hayati olduğu unutulmamalıdır” dedi

"BAKANLIĞA GÖRE KANDIRA’NIN KÜF SORUNU GÖLETLER DEĞİL İKLİMSEL"

Tahsin Tarhan “ Daha öncede dile getirmiştim. Kandıra’da plansız bir şekilde göletler ve barajlar yapılıyor. Bu barajlar aşırı bir nem ve küf sorununu meydana getiriyor. Çiftçilerimizin mahsulleri daha dalında çürümeye başlıyor ve üreticinin beli bükülüyor. Bakanlığa çiftçinin bu sorununu bildirdik ve el birliğiyle çözüm üretmemiz gerektiğini dile getirdik. Maalesef Bakanlık Kandıra’daki küf sorunun göletlerden değil iklimsel olduğu dile getirerek bu sorunu çözmeye yanaşmadı. Plansız ve programsız yatırımların cefasını Kandıralı çekiyor” dedi.
 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP'li Hayati Yazıcı'dan ittifak açıklaması12 Ocak 2018 Cuma 11:33
  • İrgil: AYM AİHM'e gitsin12 Ocak 2018 Cuma 11:33
  • "Üniversite rektörlerinin görevden alınacağı iddiaları doğru mu?"12 Ocak 2018 Cuma 11:24
  • TCDD’den 5 özel sektöre taşımacılık lisansı 12 Ocak 2018 Cuma 11:21
  • Demirtaş açıkladı: Geri çekilmiyorum...12 Ocak 2018 Cuma 11:17
  • İşte ayakta tedavi gören hasta sayısı12 Ocak 2018 Cuma 11:08
  • Taşeron araştırması AKP oylarıyla reddedildi12 Ocak 2018 Cuma 10:47
  • Usluer: Biz bu şehre borçluyuz12 Ocak 2018 Cuma 10:43
  • Evet kampanyası yapmıştı, o kaymakama ödül!12 Ocak 2018 Cuma 10:24
  • Yüceer: Bu ne gelmez bir son, 15 yıldır iktidardasınız!12 Ocak 2018 Cuma 09:47
    • FOTO GALERİ
    • Bu haber eski sevgilisine mesaj atanları ilgilendiriyor
    • Silopi'deki korkunç kazadan ilk görüntüler
    • Messi, Ronaldo ve Neymar'ı kadın yaptılar!
    VİDEO GALERİ
    • Gonca Vuslateri sosyal medyayı salladı!
    • Vatanım Sensin'de Mustafa Kemal ile ilgili o sözler damga vurdu
    • 'Baron' yazan iç çamaşırının içinden çıktı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti