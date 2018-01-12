Gölet cehennemine bir baraj daha

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan Kandıra’nın gölet cehennemine çevrildiğini ve Safalı Göleti için vatandaşların kamulaştırılan arazilerine ne zaman ödeme yapılacağını Orman ve Su İşleri Bakanına Yazılı olarak sormuştu.

CHP'li Tarhan'a bakanlıktan cevap geldi.



BİR BARAJ DAHA YAPACAĞIZ. YIRTMAÇDERE

Tarhan “ Kocaeli’ye yatırım yapılsın, gelişim sağlasın, üvey evlat muamelesi görmesin istiyoruz. Ancak yapılacak yatırımların vatandaşı üzmemesi gerekmektedir. Kandıra baraj cehennemine döndü, vatandaş kamulaştırılan yerlerin paralarını alamıyor. Barajlardan şikayet ediyor ancak Bakanlık bu duruma hiç kulak asmadan Yırtmaçdere mevkiine bir baraj daha yapacaklarını açıklamasında bulunuyor. Vatandaşın onayı alınmadan gerçekleştirilecek bütün yatırımların denetçisi olacağız.” Dedi.

KAMULAŞTIRMA VAR, ÖDEME YOK

Tahsin Tarhan “Kandıra’da yapımı devam eden Safalı Göleti için Bakanlık 134 adet taşınmazın olduğunu tescil işlemi gerçekleştikçe ödeme yapılacağını belirtiyor. Kandıralı vatandaşlarımız mağdur durumda devletin önce vatandaşını düşünmesi gerekmez mi? Bir an önce kamulaştırma bedellerinin ödenmesi gerekiyor. Köylülerimiz her geçen gün pahalılaşan fiyatlarla zor geçinirken kamulaştırma bedeli olan paralar onlar için hayati olduğu unutulmamalıdır” dedi

"BAKANLIĞA GÖRE KANDIRA’NIN KÜF SORUNU GÖLETLER DEĞİL İKLİMSEL"

Tahsin Tarhan “ Daha öncede dile getirmiştim. Kandıra’da plansız bir şekilde göletler ve barajlar yapılıyor. Bu barajlar aşırı bir nem ve küf sorununu meydana getiriyor. Çiftçilerimizin mahsulleri daha dalında çürümeye başlıyor ve üreticinin beli bükülüyor. Bakanlığa çiftçinin bu sorununu bildirdik ve el birliğiyle çözüm üretmemiz gerektiğini dile getirdik. Maalesef Bakanlık Kandıra’daki küf sorunun göletlerden değil iklimsel olduğu dile getirerek bu sorunu çözmeye yanaşmadı. Plansız ve programsız yatırımların cefasını Kandıralı çekiyor” dedi.

