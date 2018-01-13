Golden State Warriors galibiyet serisine devam ediyor

Golden State Warriors, Milwaukee Bucks'ı 108-94 mağlup ederek deplasman maçlarındaki galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı.

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı son periyottaki etkili savunmasının yardımıyla 108-94 yendi.

Deplasman maçlarındaki üst üste 11'inci galibiyetini alan Warriors'ta all-star Stephen Curry sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Kevin Durant 26 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Draymond Green 21 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Klay Thompson ise 12 sayı ile takımın skor yükünü çekti.

Sezonun 19'uncu mağlubiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 23 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Eric Bledsoe 21 sayı, 4 ribaunt, 4 top çalma ve 3 asist, Malcolm Brogdon 17 sayı kaydetti. (Eurosport)