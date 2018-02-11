  • BIST 113.590
  • Altın 161,573
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 5 °C
12.02.2018 05:15

Gölcük'te sokak ortasında çatışma: Yaralılar var

»
Gölcük'te sokak ortasında çatışma: Yaralılar var
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, borç- alacak nedeniyle iki grup arasında, sokak ortasında silahlı kavga çıktı. Olayda, taraflar birbirine kurşun yağdırırken, 7 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Gölcük Amiral Sağlam Caddesi 36. Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki parke dükkanının içinde bulunan iki grup, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, 7 kişi arasında, sokak ortasında silahlı kavga çıktı. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaralanan iş yeri sahibi Özkan Ece ile Murat Gökmen, Seyhan Aras, Muhammet Kuş ve İrfan Ayazoğlu'nu ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Bacağından yaralanan 1 kişi ise özel hastaneye gitti. Çatışmanın ardından yaralı olarak olay yerinden kaçan 1 kişi de polis ekiplerince yakalanarak, tedavisi için hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde 30'dan fazla mermi kovanı tespit ederken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali silahla X-Ray'den geçince ortaya çıktı10 Şubat 2018 Cumartesi 21:08
  • Ders anlatmaya çalışan öğretmenleriyle alay ettiler10 Şubat 2018 Cumartesi 20:24
  • İzmir'in göbeğinde 219 kat radyasyon10 Şubat 2018 Cumartesi 18:24
  • Dere yatağına düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu10 Şubat 2018 Cumartesi 03:06
  • Polis aracına maytap atan çocuklar gözaltına alındı10 Şubat 2018 Cumartesi 03:04
  • Bu Sevgililer Günü afişine çok şaşıracaksınız10 Şubat 2018 Cumartesi 02:50
  • Eski sevgiliye altı bıçak!10 Şubat 2018 Cumartesi 02:44
  • Balıkçıların ağına takıldı, 4 saatte yakalandı09 Şubat 2018 Cuma 23:46
  • Antalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu09 Şubat 2018 Cuma 22:15
  • Babası kamyoneti ile üç yaşındaki çocuğunun üzerinden geçti09 Şubat 2018 Cuma 22:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti