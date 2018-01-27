Gölcük Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını

Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda buz tutan göl ve karla kaplı çam ormanları, güzelliğiyle büyüledi.

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)- Sömestir, hafta sonu ve güzel havayı fırsat bilenler tabiat parkına akın etti. Çam ormanları arasında manzarasıyla büyüleyen Gölcük Tabiat Parkı, sömestir tatilinde dolup, taştı. Bolu'nun yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler Gölcük'e akın etti.

Güzel havanın da etkisini göstermesini fırsat bilen ziyaretçiler, göl çevresindeki piknik alanlarında bulunan masaları doldurdu.

Bazı tatilciler, göl çevresinde kiralanan golf arabalarıyla gezintiye çıkarken, bazıları da yürüyerek doğanın keyfini çıkardı. Buz tutan göl ve karla kaplı çam ormanları güzelliğiyle tatilcileri büyüledi. Ziyaretçiler, tabelalarla göl yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarıldı. Tatilciler, muhteşem manzarayı arkalarına alarak fotoğraf bol bol fotoğraf çekildi.